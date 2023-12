Wenn von Jägern und Sammlern die Rede ist, dominiert meist immer noch die Vorstellung von in Fellen gehüllten Leuten, die mit Holzstöcken mit Steinspitzen dem Wild nachstellen und sich nachts in kleinen Grüppchen in ihren Höhlen zusammenkauern. Tatsächlich aber waren die Menschen der Steinzeit zu Großem fähig, wenn sie sich zusammentaten.

Als bekanntestes Beispiel kann Göbekli Tepe gelten: Nahe der südostanatolischen Stadt Şanlıurfa liegt auf einem Hügel ein Bauwerk aus meterhohen, bis zu 20 Tonnen schweren Steinpfeilern. Entstanden ist es vor über 11.000 Jahren, als die letzte Eiszeit gerade zu Ende ging und von Ackerbau noch keine Rede war. Zu ihrer Errichtung war wohl eine große Zahl an Menschen notwendig. Komplexe Gesellschaftsformen dürften also mancherorts schon vor der Entwicklung der Landwirtschaft entstanden sein.

Die befestigte Anlage von Amnya thront auf einem Geländesporn über dem fischreichen Amnya-Fluss. Foto: Nikita Golovanov

8.000 Jahre alte Festung

Während Forschende Göbekli Tepe nicht zuletzt aufgrund der in Stein gemeißelten Darstellungen als Heiligtum interpretieren, wurden weit im Osten ein paar Tausend Jahre später, aber immer noch in der Steinzeit sogar regelrechte Festungen errichtet: Ein internationales Forschungsteam unter Leitung von Archäologinnen der Freien Universität Berlin hat nun in Sibirien eine rund 8.000 Jahre alte Siedlung freigelegt, die von mehreren Schutzanlagen umgeben war.

Klar ist, dass die prähistorische, in einer abgelegenen Region gelegene Festungsanlage von Jägern und Sammlern errichtet worden war. Warum damals solche Schutzmaßnahmen für notwendig erachten wurden, lässt sich heute jedoch kaum mehr nachvollziehen.

Die befestigte Siedlung Amnya gilt als nördlichste steinzeitliche Wallanlage Eurasiens – und nach den aktuellen Befunden auch als älteste weltweit. "Bei den detaillierten archäologischen Untersuchungen in Amnya haben wir Proben für Radiokohlenstoffdatierungen gesammelt, die das steinzeitliche Alter der Stätte bestätigen und sie als das ältestes bekanntes Fort der Welt ausweisen", erklärt Tanja Schreiber von der Freien Universität Berlin, Co-Autorin der im Fachjournal "Antiquity" veröffentlichten Studie.

Frühe komplexe Gesellschaften

Die Forschungsergebnisse belegen, dass Jäger und Sammler in Sibirien bereits vor 8.000 Jahren komplexe Verteidigungsanlagen um ihre Siedlungen errichteten. "Diese Erkenntnis verändert unser Verständnis der frühen menschlichen Gesellschaften und stellt die Vorstellung infrage, dass die Menschen erst mit dem Aufkommen der Landwirtschaft begannen, dauerhafte Siedlungen mit monumentaler Architektur zu bauen und komplexe soziale Strukturen zu entwickeln", betont Henny Piezonka (Freie Universität Berlin).

Die paläobotanischen und stratigrafischen Untersuchungen zeigen überdies, dass die Bewohner Westsibiriens einen hochentwickelten Lebensstil pflegten, der offenbar auf den reichhaltigen Ressourcen der Taiga basierte. Die Ausgrabungen innerhalb der Festung beförderten zahlreiche Überreste ans Licht, die das belegten. Die prähistorischen Bewohner von Amnya fingen demnach Fische im nahen Fluss und jagten Elche und Rentiere mit Knochen- und Steinspeeren. Um ihre Vorräte an Fischöl und Fleisch zu konservieren, stellten sie kunstvoll verzierte Töpferwaren her.

Die Grafik zeigt den Übersichtsplan der Ausgrabungsstätte von Amnya. Illustr.: N. Golovanov, S. Krubeck & S. Juncker/Antiquity

Fortschrittliche Fähigkeiten

Insgesamt konnte das Forschungsteam mittlerweile zehn steinzeitliche Festungsanlagen mit Grubenhäusern nachweisen. Die Wohngebäude waren mit einem Ring aus Erdwällen und Holzpalisaden umgeben und belegen fortschrittliche architektonische und defensive Fähigkeiten der Taiga-Gesellschaften.

Die neuen Entdeckungen rütteln an der lange gepflegten Auffassung, dass dauerhafte Siedlungen mit Verteidigungsanlagen erst mit der Entstehung bäuerlicher Gesellschaften verbunden waren. Die befestigten Siedlungen widersprechen zudem den Vorstellungen, dass Ackerbau und Viehzucht Voraussetzungen für diversifizierte Gesellschaftsstrukturen waren.

"Die sibirischen Funde tragen zusammen mit anderen weltweiten Beispielen wie etwa Göbekli Tepe in Anatolien zu einer umfassenderen Neujustierung bisheriger evolutionistischer Vorstellungen bei, die eine allmähliche Entwicklung von einfachen zu komplexen Gesellschaften nahelegen", meint Henny Piezonka. "In verschiedenen Teilen der Welt, von der Koreanischen Halbinsel bis nach Skandinavien, entwickelten Jäger-Sammler-Gemeinschaften große und oftmals sesshafte Siedlungen, indem sie vor allem aquatische Nahrungsquellen nutzten."

Hinweis auf Konflikte?

Der Reichtum an natürlichen Ressourcen in der sibirischen Taiga, etwa durch jährliche Fischzüge und wandernde Herden, spielte nach Ansicht der Forschenden wahrscheinlich eine entscheidende Rolle bei der Entstehung der Jäger-Sammler-Forts. Die befestigten Siedlungen mit Blick auf die Flüsse dienten möglicherweise als strategische Standorte zur Kontrolle und Ausbeutung der ergiebigen Fischgründe.

Der Wettbewerbscharakter, der sich aus der Lagerung von Ressourcen und der Zunahme der Bevölkerung ergibt, sei in diesen prähistorischen Bauten offensichtlich und widerlegt laut Piezonka auch frühere Annahmen, dass es in Jäger-und-Sammler-Gesellschaften keine größeren Konflikte gab. Die Verteidigungsanlagen erwecken immerhin den Eindruck, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner vor jemandem schützen mussten. Letztlich, so das Forschungsteam, unterstreichen die aktuellen Funde einmal mehr die Bedeutung der lokalen Umweltbedingungen für die Entwicklung komplexer sozialer Organisationen. (tberg, red, 7.12.2023)