Wien – Das gelungene Zusammenleben von Hund und Mensch in der Großstadt wird in Wien künftig von einer eigenen Gruppe unterstützt. Über den richtigen Maulkorb bis zum braven Alleinebleiben informiert eine neue Einheit des Veterinäramts künftig Hundehalterinnen und Hundehalter in der Stadt. Das "Hundeteam" wurde am Donnerstag von Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) präsentiert und soll ab Februar unterwegs sein – und zwar dort, wo auch die Hunde der Stadt sind: in Parks und Hundezonen. "Das Hundeteam ist da, um vor Ort zu sein", sagt der Stadtrat.

Teddy war bei der Präsentation des Hundeteams sehr brav. Im Bild unten von links nach rechts: Janina Tran (Leiterin Hundeteam), Jürgen Czernohorszky (Stadtrat), Teddy (Hund) und Ruth Jily (Wiener Veterinäramt). APA/EVA MANHART

Was bei Hunden nicht erlaubt ist, wendet das Hundeteam der Stadt bei uneinsichtigen Menschen an: schmerzhafte Strafen. So können die Hundeteams bei Fehlverhalten Organstrafmandate in Höhe von 50 Euro verhängen. Bei schweren Verstößen erstatten die Teammitglieder Anzeige.

Auch Abgabe wird überprüft

Die Kontrollen erstrecken sich nicht nur auf die Leinen- und Beißkorbpflicht, sondern auch auf den Hundeführschein bei Listenhunden oder den verpflichtenden Chip samt Registrierung. Ab Oktober soll das Hundeteam außerdem eine Registrierung bei vorhandenem Chip nachholen können. Und: Auch die Bezahlung der Hundeabgabe wird vor Ort überprüft.

Bei den Hundeteams handelt es sich um rund 20 "besonders geschulte Personen", die allesamt Tierpfleger oder Amtstierärzte sind, sagte Ruth Jily vom Wiener Veterinäramt. Sie werden "im Backoffice durch besonders hundeaffine Menschen unterstützt". Vor Ort beraten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch etwa darüber, wie man das ruhige Alleinebleiben der Hunde trainiert – Bellen in der Wohnung führe ja immer wieder zu Nachbarschaftskonflikten. Für solche Zwecke soll das Team später auch mit anderen Einheiten wie den Wiener Linien oder Wiener Wohnen kooperieren. (red, 7.12.2023)