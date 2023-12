Dieses Bild wurde mit der KI Midjourney erstellt. Der Prompt lautete: "illustration of a friendly looking robot, presenting newspapers, looking at the camera. --ar 3:2" Midjourney/Der Standard

KI-Regulierung ist ein Thema, an dem sich derzeit so manche Regierung die Zähne ausbeißt – so auch die Gesetzgeber in Brüssel. Diese haben gegen Ende der vergangenen Woche Tage und Nächte damit verbracht, über eine vorerst finale Version des AI Act zu diskutieren. Die größten Knackpunkte dabei: die Haftungsfrage bei Grundlagenmodellen wie GPT-4 von Open AI, auf denen andere Anwendungen aufbauen, sowie die Zulässigkeit von biometrischer Überwachung mithilfe von KI. Beim letzten Punkt wünschte sich zuletzt die österreichische Regierung, dass Strafverfolgungsbehörden zur Verfolgung schwerer Straftaten und nach richterlicher Genehmigung biometrische Überwachung einsetzen dürfen. Die Verhandlungen wurden übrigens letztlich vertagt vertagt und sollen am Freitag fortgesetzt werden. Wir halten sie auf dem Laufenden.

KI im Krieg ...

Was der AI Act jedenfalls nicht regulieren wird: den Einsatz von KI in der Militärtechnik – denn die Ausstattung des eigenen Heeres ist nach wie vor den Mitgliedsstaaten überlassen. Und was sich im Lauf der vergangenen Tage in puncto KI in der Kriegsführung auf internationaler Ebene gezeigt hat, das wirkt schon äußerst dystopisch. So hieß es in diversen Medienberichten, dass Israel eine KI einsetze, um Ziele im Gazastreifen schneller auswählen und angreifen zu können, dabei sollen auch bewusst zivile Opfer in Kauf genommen werden. Kollege Manuel Escher hat sich die Sache im Detail angesehen und konnte zumindest teilweise entwarnen. Dass die besagte KI existiert, gilt aber ebenfalls als erwiesen.

Parallel dazu forcieren die USA die Entwicklung tödlicher KI-Drohnenschwärme – und zwar mit der Begründung, dass man hier den Rückstand gegenüber China aufholen will und dass auch der Iran und Russland entsprechende Forschung betreiben. In den kommenden Jahren sollen die autonomen, tödlichen Waffensysteme eingesetzt werden. Wie immer heißt es in Beschwichtigungsversuchen, dass die Letztkontrolle beim Menschen liege. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Fortschritte in der automatisierten Verarbeitung von Informationen und der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation dazu führen werden, dass dem Menschen letztlich nur noch eine Aufsichtsrolle zukommen wird.

Schon heute sind hingegen Fake News erwiesenermaßen ein reales Problem. Und dieses wird sich in den kommenden Jahren wohl noch verschlimmern, wie auch aktuelle Ereignisse rund um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten zeigen. So hatte sich schon im März 2022 ein Video verbreitet, in dem Wolodymyr Selenskyj angeblich kapituliert. Für das Fälschen von Stimmen sind wiederum nur wenige Sekunden Originalmaterial notwendig. Es ist davon auszugehen, dass sich entsprechende Fakes auch im Kontext kommender Wahlen verbreiten werden. Und dass Elon Musk bei X den Großteil des Moderationsteams vor die Tür gesetzt hat, schränkt die Verbreitung der Fakes auch nicht unbedingt ein.

... und im Frieden

Höchste Zeit für gute Nachrichten, und die kommen diese Woche gleich doppelt von Google. Die vergleichsweise kleinere Nachricht lautet, dass der Konzern mit "Instrument Playground" Musikerinnen und Musikern ein neues Tool zum Spielen virtueller Instrumente in die Hand gibt. Der weitaus größere Wurf ist zweifelsohne Gemini, Googles bisher mächtigstes KI-Modell. Es soll vom Smartphone bis zum Supercomputer in diversen Geräten eingesetzt werden und ist von Anfang an auf Multimodalität ausgelegt, kann also neben Text auch mit Ton, Bildern, Videos und Programmiercode umgehen. Was es damit genau auf sich hat, hat sich Andreas Proschofsky im Detail angesehen.

Konkurrent Meta wollte Google die Bühne freilich nicht alleine überlassen und legte am Mittwoch selbst mit einem Update nach. "Imagine" ist ein Bildgenerator wie jener von Stable Diffusion oder Midjourney, interessant ist das Tool aber vor allem in Bezug auf das Trainingsmaterial: Hier wurden nämlich insgesamt 1,1 Milliarden Postings von Userinnen und Usern auf Facebook und Instagram verwendet, ohne dass diese es wussten.

Apropos Unwissen. Weil Lehrkräfte heutzutage nicht mehr wissen können, ob die Studierenden ihre Arbeiten selbst geschrieben oder ChatGPT als Ghostwriter engagiert haben, hat sich eine tschechische Uni nun zu einem radikalen Schritt entschieden: Der Lehrplan wird umgebaut, Bachelorarbeiten werden abgeschafft. Anlass genug, sich einmal näher anzusehen, wie im heimischen Schulsystem mit dem Thema KI umgegangen wird. Und wie die Studierenden dann als Erwachsene auf die neue Arbeitswelt reagieren, weiß meine Kollegin Melanie Raidl: Sie erklärt, welche Rollen Manager im Umgang mit KI einnehmen müssen. (Stefan Mey, 8.12.2023)