Abseits der Strecke war die Luft heuer garantiert öfter dick als auf der Strecke. In dem Fall freilich blieb Pierre Gasly im Training in Baku nichts anderes über, als seinen Alpine-Boliden abzustellen. AP/Grits

Ermittlungen wegen Verdachts auf Geheimnisverrat, vermutete Interessenkonflikte und Vorwürfe, die von "Frauenfeindlichkeit" bis zu "haltlosen Anschuldigungen" reichen. Am Ende eines langen und zumindest sportlich auch langweiligen Formel-1-Jahres sorgten Berichte über Ermittlungen der FIA, des Weltverbands von Automobilclubs und Motorsportvereinen, gegen das Ehepaar Toto und Susie Wolff für Aufregung. Susie Wolff soll, wie das Branchenmagazin "BusinessF1" berichtete, als Geschäftsführerin der Frauen-Rennserie F1 Academy Zugang zu vertraulichem Wissen aus der Spitze der Formel 1 gehabt und dieses mit ihrem Mann geteilt haben. Mercedes-Teamchef Toto Wolff wiederum soll seiner Frau über Gespräche zwischen den Teamchefs berichtet haben, sodass diese Informationen zum Rechteinhaber Liberty Media gelangt seien. Und darüber habe sich ein anonymer Teamchef beim emiratischen FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem beschwert.

Die Geschichte an sich war eher verwirrend, und es ist auch keine große Überraschung, dass davon wohl nichts übrigbleibt. Noch am späten Donnerstagabend teilte die FIA mit, dass die Untersuchung beendet sei und es "keine laufenden ethischen oder disziplinarischen Ermittlungen" gebe, die "irgendeine Person betreffen". Doch die Geschichte ist auch ein Mosaikstein in jenem Bild, das die Formel 1 heuer abgegeben hat. Da wurde, so hatte es den Anschein, gestichelt ohne Ende. Immer wieder flogen speziell zwischen den Spitzenteams Red Bull und Mercedes die Fetzen. Noch im Finish der Saison, als Red Bull und Max Verstappen längst als die großen Gewinner feststanden, gerieten sich RB-Teamchef Christian Horner und Mercedes-Teamchef Wolff in die Haare, weil Horner getönt hatte, dass sich Lewis Hamilton über Umwege schon mehrmals Red Bull angeboten habe. Wolff reagierte genervt und legte Horner Demut nahe.

Mücken und Elefanten

Ist die Stimmung in der Formel 1 wirklich so schlecht, wie es zumindest über weite Strecken den Anschein hat? Gerhard Berger würde differenzieren. Der ehemalige Rennfahrer, DTM-Chef und Miteigentümer des Toro-Rosso-Teams sieht "keine vergiftete Stimmung", aber durchaus "viele psychologische Spielchen". Diese führt der 64-jährige Tiroler im Gespräch mit dem STANDARD darauf zurück, "dass auf hohem Niveau gekämpft" werde. Dazu komme, dass Red Bulls und Verstappens Überlegenheit der Konkurrenz zu schaffen mache und zu einer gewissen Grundgereiztheit führe. Doch überbewerten würde Berger die Spannungen nicht. "Das hat es eigentlich immer wieder gegeben. Vielleicht ist es sogar insgesamt milder geworden, weil es überall Presseabteilungen gibt, die alles regulieren wollen."

Was es jetzt freilich auch gebe, seien soziale Medien, die in der Lage seien, aus Mücken Elefanten zu machen. Berger: "Früher sind ärgere Dinge passiert, aber sie sind nicht so öffentlich geworden." Wenn in einer Saison bald die Luft heraußen sei, weil der Sieger "fast von vornherein feststeht", dann seien die Storys limitiert. "Und dann denken sich viele Journalisten: Was gibt es sonst noch? Was wäre eine gute Schlagzeile?"

Dass sich Wickel in der abgelaufenen Saison vor allem auf Teamchef- oder Funktionärsebene abspielten, war gewiss kein Zufall. Die Fahrer hatten ob Verstappens Dominanz wenig Anlass, aufeinander loszugehen. "Doch lass einmal den Verstappen, den Leclerc und den Hamilton jeweils ein Drittel der Rennen gewinnen, dann geht es auch zwischen denen ganz anders zu", sagt Berger und erinnert an die Zeit, als etwa "ein Mansell, ein Piquet und ein Prost auf Augenhöhe" fuhren.

Der wirtschaftliche Druck auf den Teams sei "auch nicht größer als früher", sagt Berger, eher im Gegenteil. "In der Ecclestone-Ära hat der Bernie sichergestellt, dass ein Großteil des Geldes bei ihm landet. Jetzt wird der Kuchen besser verteilt, jetzt landet mehr bei den Teams." Dass diese ihre Kuchenstücke nicht verkleinern und also keinen zusätzliche Rennstall in der Formel 1 sehen wollen, sei "legitim, aber auch schade für die Formel 1". Ein Ansuchen von Michael Andretti, mit einem elften Team in den Zirkus einzusteigen, blieb bis dato jedenfalls unbeantwortet.

Neun Unschuldslämmer

Sehr wohl beantwortet haben die Mercedes-Rivalen übrigens jene Frage, wer denn in der jüngsten Causa eine Beschwerde gegen Mercedes und das Ehepaar Wolff eingelegt und damit die FIA-Untersuchung ausgelöst hatte. Antwort: Niemand hat. Alle neun Teams veröffentlichten weitgehend gleichlautende Mitteilungen, in denen sie versicherten, dass sie sich nicht wegen eines möglichen Interessenkonflikts bei der FIA beschwert hätten. "Wir haben eine große Rivalität auf der Rennstrecke, aber wir haben keine offizielle Beschwerde bei der FIA eingereicht. Weder über Susie noch über Toto oder Mercedes", sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner bei Sky Sports. "Wir waren, wie andere auch, ziemlich überrascht von der Erklärung. Sie wurde sicherlich nicht von Red Bull veranlasst, gefordert oder ausgelöst."

Darüber hinaus bekräftigten die Rennställe ihre Unterstützung für die Formel-1-Akademie und deren Geschäftsführerin Susie Wolff. Diese hatte in einem Statement "diese Anschuldigungen auf das Schärfste" zurückgewiesen und von "einschüchterndem und misogynem (frauenfeindlichem) Verhalten" geschrieben. Sie, Wolff, habe bereits "zahlreiche Hindernisse überwunden, und ich weigere mich, meine Hingabe und Leidenschaft für die F1-Academy durch diese haltlosen Anschuldigungen überschatten zu lassen". Gerhard Berger sagt, er habe "volles Verständnis für die Empörung von Susie Wolff". Wenn man sich manches Theater von außen ansehe, gerate man darüber manchmal leicht ins Schmunzeln. "Aber wenn es dich selbst betrifft, dann schmunzelst du nicht mehr." (Fritz Neumann, 8.12.2023)