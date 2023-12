Zuletzt blieb das iPad kommerziell hinter den Erwartungen des US-Konzerns. Das soll sich 2024 ändern. EPA

Der US-Konzern Apple will im kommenden Jahr wohl schon früh mit einigen neuen Angeboten überraschen. Wie Bloomberg berichtet, sind bereits für den Frühling neue iPads im Gespräch. Genauer gesagt handelt es sich offenbar um ein größeres iPad Air und ein iPad Pro mit OLED-Display. Die neue Tablet-Riege soll zudem ein M3-gestütztes Macbook Air ergänzen.

Breite Palette

Will man den Gerüchten glauben, wird das iPad Air Anfang 2024 nicht mehr nur in der aktuellen Größe von 10,9 Zoll angeboten, sondern auch in einer deutlich größeren 12,9-Zoll-Version. Ebenfalls im Raum steht ein neues Design für das iPad Pro, was zuletzt 2018 der Fall war. Bloomberg geht von einem Release "früh im Jahr 2024" aus, da Apple offenbar die unter den Erwartungen liegenden Verkäufe der beiden Produktlinien mit diesen Neuinterpretationen ankurbeln möchte.

Passend dazu soll auch die dritte Generation des Apple Pencil erscheinen. Dessen Vorgänger ist bereits fünf Jahre alt und wurde dazwischen nur von der günstigeren USB-C-Stift-Version unterbrochen, die allerdings nicht mit dem günstigsten iPad funktioniert.

Einen Gastauftritt bei all den Ankündigungen könnte ein neues Macbook Air bekommen, das nach Macbook Pro und iMac mit den hauseigenen M3-Chips versorgt werden soll.

Spannendes Jahr

Für Apple wird 2024 in jedem Fall ein spannendes Jahr. Mit der Einführung einer neuen Produktkategorie, nämlich dem neuen VR-Headset Vision Pro, wagt man sich auf bisher unbekanntes Terrain. Auch hier soll der US-Konzern bereits früh im Jahr ein genaues Release-Datum bekanntgeben wollen. (red, 9.12.2023)