Inside Austria Die geheime Aufnahme, die die ÖVP in Bedrängnis bringt

Vor wenigen Wochen warf ein kurzer Audiomitschnitt von einem Abendessen Österreichs Politik aus der Bahn. Es ist ein geselliger Abend unter Freunden, den man auf dieser Aufnahme hört. Es wäre nichts Besonderes, wenn es sich bei einem der Sprecher nicht um einen der einst mächtigsten Beamten Österreichs handeln würde: Christian Pilnacek, den früheren Sektionschef im Justizministerium, der mittlerweile verstorben ist. Auf der Smartphone-Aufnahme spricht er von versuchter Einflussnahme durch die ÖVP. Der er allerdings nicht nachgegeben habe.

Hat die wirklich ÖVP Ermittlungsverfahren beeinflussen wollen? Ist Österreichs unabhängige Justiz in Gefahr? In dieser Folge von "Inside Austria" beschäftigen wir uns damit, was hinter diesen Vorwürfen steckt und wie gefährlich sie für die Volkspartei noch werden werden könnten. (red, 9.12.2023)

In dieser Folge zu hören: Fabian Schmid (Leitender Redakteur Investigativ beim STANDARD), Oliver Das Gupta (Autor beim "Spiegel" und beim STANDARD) und Christian Mattura (Ex-Politiker und Unternehmer); Moderation: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp, Skript: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp; Redigat: Zsolt Wilhelm, Ole Reißmann und Tobias Holub; Gestaltung und Produktion: Luca Ziemek

