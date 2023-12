Cyanobakterien sind wahre Überlebenskünstler Akademie der Bildenden Künste

Cyanobakterien sind ein wahres Wunder der Natur. Die algenähnlichen Mikroorganismen kommen in heißen Wüstenregionen ebenso vor wie in der Antarktis. Aber auch in feuchten Regionen wie dem Dachstein sind sie zu finden. Während sie dort auf Gesteinsoberflächen wachsen und sich den Lebensraum mit Pilzen, Algen und Flechten teilen, verstecken sie sich etwa in der israelischen Wüste Negev im Gestein, um sich vor der enormen UV-Strahlung zu schützen. Zur Photosynthese nutzen sie das durch Fels- und Gesteinsritzen fallende Licht, als Wasserversorgung dient lediglich der kurze Moment des Tauniederschlags vor Sonnenaufgang.

"Diese Mikroorganismen sind 99 Prozent ihres Lebens inaktiv. Dass sie es in wenigen Minuten schaffen, ihren Stoffwechsel hoch- und wieder herunterzufahren und den Rest des Tages alle ihre Enzyme vor Austrocknung zu schützen, ist biochemisch absolut faszinierend", erklärt Katja Sterflinger, Leiterin des Instituts für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst an der Akademie der bildenden Künste Wien. Die Fähigkeit der Cyanobakterien, vor der UV-Strahlung ins Gestein zu entfliehen, hat jedoch einen Schönheitsfehler. Sie droht – wenn auch sehr langsam – die Unesco-geschützten Felsritzungen zu zerstören, die Menschen in der Region vor Tausenden von Jahren angefertigt haben.

Dachstein vs. Wüste

Und auch hierbei gibt es eine kuriose Parallele zur alpinen Dachsteinregion. Denn bei einer unter dem Namen Notgasse und Riesgasse bekannten Schluchtformation finden sich ebenfalls Petroglyphen auf den Felswänden. Diese Felsritzungen entlang von Transport-, Schmuggler- und Wanderpfaden sind deutlich jünger als jene in der Negev-Wüste – die älteste offizielle Datierung geht auf das 17. Jahrhundert zurück –, sie gehören aber ebenfalls zum Unesco-Weltkulturerbe. Im feuchtkalten Dachsteinklima finden sich die Cyanobakterien zudem weniger im Stein als eher an der Steinoberfläche.

Die Felsritzungen in der israelischen Wüste Negev sind gefährdet, da die Cyanobakterien vor der UV-Strahlung in den Stein fliehen. Akademie der Bildenden Künste

Inwiefern sie durch ihr Wachstum und die dadurch ausgelöste Verwitterung dennoch zur Gefahr für die Symbole und Zeichen an den Felswänden werden könnten, will Sterflinger im Rahmen eines FWF-geförderten Forschungsprojekts mit ihrem Team klären. Gemeinsam mit der israelischen Ben-Gurion-Universität wollen die Forschenden auch herausfinden, wie die Vorgänge am Dachstein mit jenen in der Wüste vergleichbar sind. Damit will man auch für die Auswirkungen des Klimawandels gewappnet sein – etwa wenn es bei uns trockener und heißer werde.

Dass eine renommierte Geomikrobiologin wie Sterflinger eine leitende Rolle an einer Kunstakademie und seit 2022 auch den Vorsitz im Denkmalbeirat innehat, mag auf den ersten Blick verwundern. Tatsächlich sind mikrobiologische Kenntnisse aber nicht nur für Höhlenmalereien und Felsritzungen essenziell. Denn den meisten Mikroorganismen ist es herzlich egal, ob Oberflächen natürlich oder menschgemacht sind. Sie siedeln sich folglich auch auf architektonischen Objekten, an Fassaden, Denkmälern und anderen Kunstwerken an. Um diese nachhaltig zu schützen oder zu restaurieren, müssen folglich auch die Wechselwirkungen von Mikroorganismen mit der Materialoberfläche verstanden werden.

Segen oder Fluch?

Und das ist nicht immer so einfach, wie das Beispiel der Cyanobakterien im Dachstein zeigt. Denn diese setzen zwar einen Verwitterungsprozess in Gang, der letztlich auch die Felsritzungen gefährden könnte. Gleichzeitig gibt es Hinweise, dass der entstehende Biofilm gewissermaßen auch eine schützende Wirkung haben könnte. Entfernt man diesen, könnte eine Neuansiedlung unter Umständen mehr Schaden anrichten, als wenn man die Mikroorganismen belässt.

Auch im Dachstein gibt es Cyanobakterien und Felsritzungen zu finden. Akademie der Bildenden Künste

Dass die Cyanobakterien im Dachstein eher an der Oberfläche in die Höhe wachsen und nicht wie in der Negev-Wüste in den Stein hinein, würde eher die These stützen, dass die Entfernung unter Umständen nicht die beste Lösung sei, sagt Sterflinger. Für eine finale Einschätzung sei es dafür aber noch zu früh.

Biofilm auf Gebäuden

Auch auf Gebäuden und Denkmälern waren Biofilme aus Angst vor Verwitterung, aber auch wegen ästhetischer Veränderungen wie Verfärbungen lange Zeit unerwünscht. Neuere Forschungserkenntnisse deuten aber darauf hin, dass sie nicht nur Schutz vor negativen Umwelteinflüssen bieten, sondern auch Feinstaub und Schwermetalle einfangen oder als CO2-Senken dienen können. Noch nicht restlos geklärt ist, ob sie sogar eine kühlende Wirkung auf Oberflächen haben, was angesichts der klimabedingt steigenden Temperaturen für Städte noch eine ungeahnte Rolle spielen könnte.

Katja Sterflinger, Leiterin des Instituts für Naturwissenschaften und Technologie in der Kunst an der Akademie der bildenden Künste Wien. eSeL.at – Lorenz Seidler

Ein wenig toleranter gegenüber den winzigen Bewohnern auf Oberflächen zu sein hat darüber hinaus einen weiteren positiven Nebeneffekt. Denn um solche Biofilme zu entfernen, muss im Regelfall giftige Chemie eingesetzt werden. Im Sinne eines nachhaltigen und ökologisch verantwortungsvollen Umgangs mit den Ressourcen der Erde spricht also auch deshalb einiges dafür, dass wir uns an ein wenig Patina im Stadtbild gewöhnen sollten. Damit das auch ästhetisch funktioniert, müsste das in der Planung von Gebäuden und bei der Verwendung von Materialien allerdings von Anfang an mitbedacht werden, ist Sterflinger überzeugt.

Bunte Betonkirche in Wien

Wo man das in der Praxis gut beobachten kann, ist die aus den 1970er-Jahren stammende Wotrubakirche im 23. Wiener Gemeindebezirk. Die Betonblöcke wurden bisher nie gereinigt und sind mittlerweile ein wahrer Tummelplatz für Mikroorganismen aller Art.

Sonnenexponierte Stellen haben sich schwarz gefärbt, da die dort zu findenden Pilze und Flechten sich mit Melanin vor der Strahlung schützen. Wo die Sonne nicht hinkommt und es eher feucht ist, haben verschiedene Algen die Oberfläche quietschgrün und orange eingefärbt.

Die Wotrubakirche ist ein wahrer Tummelplatz für Mikroorganismen. Robert NewaldRobert Newald Photo

Salztolerante Bakterien, die sich vor allem im Sockelbereich finden, sorgen für eine pinke, manchmal orange-rote bis gelbliche Farbe. Letztere sind etwa auch in der unterirdischen Virgilkapelle neben dem Stephansdom oder in der Kartause Mauerbach zu finden, wo sie allerdings Wandmalereien gefährden können. Auch das ist noch nicht restlos geklärt.

Ausbessern statt abreißen

Im Sinne einer nachhaltigen Verwendung von Baumaterialien plädiert Sterflinger jedenfalls für ein Umdenken: "Einerseits haben sich unsere Ansprüche an die Ästhetik verändert, wir bevorzugen klare Linien, alles soll komplett sauber, fast steril sein."

Ein größeres Problem sei aber, dass wir uns um Gebäude nicht mehr langfristig kümmern wollen. "Anstatt Schäden auszubessern oder ein Gebäude zu modernisieren, reißen wir nach 100 oder 200 Jahren lieber alles ab und stellen eine Styroporbude hin, überspitzt gesagt. Und das wird es auf unserem Planeten Erde so künftig einfach nicht mehr spielen."(Martin Stepanek, 26.12.2023)