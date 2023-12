Seit gut eineinhalb Jahren sorgen die Kreditvergaberegeln nun schon für Diskussionen. Was für eine Erleichterung spricht und was dagegen

Für viele Menschen bleibt der Traum vom Eigenheim ein Traum. Das liegt an den hohen Preisen in Ballungsräumen, den gestiegenen Zinsen – aber eben auch daran, dass es seit gut eineinhalb Jahren deutlich schwieriger geworden ist, an einen Kredit zu kommen. Die Laufzeit liegt seither bei maximal 35 Jahren, nötig sind mindestens 20 Prozent an Eigenmitteln, die Rückzahlungsquote darf nur noch maximal 40 Prozent des Haushaltseinkommens betragen. Schon seit der Einführung dieser neuen Regeln wird eine Lockerung ebendieser diskutiert, kleinere Änderungen hat es auch bereits gegeben. Was spricht dafür, die KIM-VO abzuschaffen, was dagegen?

Das Eigenheim ist für viele Menschen in weite Ferne gerückt. Woran das liegt, darüber herrscht Uneinigkeit. Getty Images/iStockphoto