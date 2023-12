Swetlana Tichanowskaja ist belarussische Oppositionschefin im Exil. Roberta Metsola ist Präsidentin des EU-Parlaments. In ihrem Gastkommentar erinnern die beiden an die Unterdrückung der Menschenrechte in Belarus – und warum das Land für Europa wichtig ist.

Im Europäischen Parlament: Roberta Messola stehend am Rednerinnenpult, Swetlana Tichanowskaja sitzend. Foto: AP / Jean-Francois Badias

Was uns in Europa verbindet, sind Grundwerte wie die Achtung der Menschenwürde und der Menschenrechte sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. Doch auch auf unserem europäischen Kontinent werden diese Rechte dem belarussischen Volk nach wie vor verweigert.

Das Leben in Belarus ist von ständigen Einschüchterungen und Drohungen geprägt. Das belarussische Volk lebt unter der Knute eines Regimes, das Menschen wegen frei erfundener Anschuldigungen ins Gefängnis wirft. Rechtsanwälten wird unter dem Vorwurf des betrügerischen Fehlverhaltens ihre Lizenz entzogen. Unabhängige Medien werden quasi vollständig zensiert und zur Schließung gezwungen. Mehr als tausend nichtstaatlichen Organisationen wurde die Registrierung entzogen. Viele Menschen wurden ins Exil gezwungen. Ihnen wurden die Pässe genommen; während ihrer Abwesenheit ermittelt das Regime gegen sie, stellt sie vor Gericht und verurteilt sie.

Russischer Vasall

Das herrschende belarussische Regime tritt die demokratischen Werte und die Menschenrechte mit Füßen und klammert sich mit allen erdenklichen Mitteln an die Macht. Dafür hat es das Land in einen Vasallenstaat Russlands verwandelt und gestattet, dass russische Atomwaffen in Belarus nahe der Grenze zur EU stationiert werden. Dabei ist Belarus eindeutig ein europäisches Land, erkennbar an seinen Werten, seiner Kultur und seinem Streben nach einer besseren Zukunft. In der Geschichte lässt sich diese Kontinuität bis zu Franzischak Skaryna zurückverfolgen, einem der frühesten Vertreter der Aufklärung in der europäischen Renaissance.

Die Versuche, abweichende Meinungen zu unterdrücken, wirken zunehmend verzweifelt. Trotz der Unterdrückung stellt das belarussische Volk sein Streben nach Freiheit und Demokratie weiter mit unerschütterlichem Engagement unter Beweis. Dieses Engagement ähnelt den Sehnsüchten zahlloser Europäerinnen und Europäer, die im Laufe der Geschichte für Frieden und Freiheit kämpften.

Das Europäische Parlament unterstützt die Erklärungen der belarussischen Opposition zu einer europäischen Vision für das belarussische Volk. Für alle Staaten Europas, die unsere Werte und Ideale teilen und Europa als ihre Heimat betrachten, wird unsere Tür stets geöffnet bleiben. Dazu gehört auch Belarus, sobald es ein demokratisches, freies und unabhängiges Land sein wird. Derweil gilt es, Belarus stets in europapolitische Überlegungen einzubeziehen und ihm einen hohen Stellenwert einzuräumen. Das ist wichtig, um den demokratischen Wandel im Land zu fördern und seine Unabhängigkeit und Souveränität zu wahren.

In den Menschen in Belarus, der Ukraine und in Moldau erkennt Europa sich selbst. Hier werden die Werte gelebt, die dem europäischen Projekt zugrunde liegen. Der Kampf für ein demokratisches Belarus ist nicht nur der Kampf einer Nation, sondern auch ein Kampf für die prägenden Werte Europas. Und genau aus diesem Grund fordert das Europäische Parlament, dass die demokratischen Kräfte und die Zivilgesellschaft in Belarus kontinuierlich unterstützt werden. Daraus folgen verstärkte Sanktionen der EU gegen das unrechtmäßige Lukaschenko-Regime wegen seiner Verbrechen und seiner Verstrickung in die Aggression Russlands gegen die Ukraine. Eine einheitliche EU-Position brauchen wir auch für den Schutz und die Unterstützung derjenigen, die vor der Unterdrückung aus Belarus geflohen sind und nun in der Europäischen Union Zuflucht gefunden haben.

Dauerhafter Frieden

Wir müssen uns stets bewusst sein, dass Europa, solange Belarus eine Diktatur ist, nicht in der Lage sein wird, sein volles Potenzial zu entfalten. Ein freies, demokratisches und unabhängiges Belarus ist Voraussetzung für dauerhaften Frieden und Sicherheit in ganz Europa. (Swetlana Tichanowskaja, Roberta Metsola, 10.12.2023)