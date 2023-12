Banken in der EU müssen Verbraucher künftig verständlich informieren. Davon sind Österreichs Institute besonders weit entfernt. Auch andere Barrieren müssen in den nächsten Jahren abgebaut werden

Sprechen Sie Deutsch? Sprache auswählen, PIN eintippen, anschließend den gewünschten Betrag am Terminal eingeben: Wer am Geldautomat Scheine beheben will, muss einen solchen erst einmal erreichen. Sitzt er oder sie im Rollstuhl, kommt dies zuweilen einem Hürdenparcours gleich. Abgesehen davon sind für manche Menschen zahlreiche andere Hindernisse zu bewältigen. Wie soll jemand einen Bankomat bedienen, der aufgrund einer Sehbehinderung kaum lesen kann?

Mit der EU-Richtlinie "European Accessibility Act" werden diese Barrieren adressiert. Sie verpflichtet Unternehmen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Es ist noch ein bisschen Zeit, aber sie könnte dennoch kurz werden. Denn Barrikaden gibt es viele: bei (Online-)Dienstleistungen, Websites, Selbstbedienungsterminals, Ticketautomaten, beim E-Banking, bei Informationsblättern. Bis Mitte 2025 müssen auch digitale Produkte barrierefrei sein. Den 80 Millionen Menschen in der EU, die in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind, soll ein fairer Zugang ermöglicht werden.

Geld beim Bankomat zu beheben ist für die meisten kein Problem. Für Menschen mit Beeinträchtigung kann dieser alltägliche Vorgang schwierig bis unmöglich werden. Getty Images

Österreich setzt die EU-Richtlinie mit dem im Juli beschlossenen Barrierefreiheitsgesetz BaFG um – vier Jahre nach dem Erlass der EU-Richtlinie. "Ein Mammutprojekt", räumt Franz Rudofer, Geschäftsführer der Banken- und Versicherungssparte in der Wirtschaftskammer ein. Rudofer ist überzeugt, dass in den Banken bereits emsig an Lösungen getüftelt wird. Auch wenn er gleich darauf verweist, dass man nicht alle 8700 Bankomaten in Österreich auf einen Schlag austauschen könne. Das ist aber ohnehin nicht vorgesehen. Das BaFG sieht eine Reihe von Übergansfristen vor. Geldautomaten etwa, die vor dem 28. Juni 2025 in Verkehr gebracht wurden, dürfen weitere 20 Jahre in Betrieb bleiben. Im Extremfall kann ein Bankomat bis 2045 im Einsatz sein, obwohl er dem BaFG nicht entspricht, kritisiert der Bundesverband für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV).

Banken warten ab

Auch Dienstleistungen, die vor 28. Juni auf den Markt kommen, müssen erst fünf Jahre später angepasst werden. Der ÖZIV ortete "eine sehr verhaltende Vorgehensweise" seitens der Banken. Angepasst werden muss vieles. So sollen etwa Texte für Menschen mit Sehbehinderung akustisch zur Verfügung stehen und Produktinformationsblätter, die etwa Kreditbedingungen erläutern, in verständliche Sprache (nicht über Sprachniveau B2) übersetzt werden. Noch ist von solchen Bemühungen wenig zu spüren. Zu diesem Schluss kommt Gidon Wagner. Wagner versteht sich als Spezialist für verständlichen Aufbau von Inhalten und Webseiten und bietet mit seiner Wortliga Gmbh seine Expertise auch als Dienstleistung an. Er hat die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der größten Banken im DACH-Raum mithilfe einer Software untersucht und einen Lesbarkeitsindex von 0 bis 100 erstellt.

Demnach drücken sich Österreichs Banken im deutschsprachigen Raum besonders unverständlich aus – lange verschachtelte Sätze, kaum genießbar formuliert. Die verständlichsten AGBs finden Schweizer Kunden vor. Die bestplatzierte Raiffeisen Schweiz erreicht 30 Punkte – den letzten und 37. Platz belegte die RLB NÖ-Wien mit neun Punkten. Weit hinten liegt auch die Bawag, auf Rang 35, aber noch vor der Oberbank. Auf Platz 32 rangiert die Unicredit Bank Austria, auf Platz 28 und 27 RBI und Erste Bank. Die meisten Banken kommunizieren auf C2-Niveau und bewegen sich auf dem Level von Fachbeiträgen, anstelle des geforderten B2-Niveaus. Hat Wagner eine Erklärung dafür? Zumindest keine, die den Instituten Versagen bescheinigt: „Es scheint, als wären in Österreich zuvor die Rechtstexte besonders gewissenhaft und dadurch noch schwerer verständlich ausgearbeitet worden“, meint Wagner. Ohnehin erhalte man aus Österreich die meisten Anfragen von Banken, die eine Softwarelösung für einfache Sprache suchen. Leichter verdauliche Informationen würden am Ende wohl nicht nur den zwei Millionen Erwachsenen mit Leseschwierigkeiten in Österreich helfen, sondern auch Normalverbraucher erfreuen. (Regina Bruckner, 11.12.2023)