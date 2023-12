Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist ein Nervenkrimi, der sich in Brüssel gerade abspielt: Donnerstagfrüh hieß es noch, das Europaparlament, die EU-Kommission und die EU-Staaten hätten sich Insidern zufolge grundsätzlich auf den AI Act verständigt. Doch wie sich wenig später herausstellte, kam die Meldung zu früh. Die Verhandlungen stecken erneut fest und die Entscheidung wurde einmal mehr vertagt. Dabei steht für Europa einiges auf dem Spiel.

Außerdem widmen wir uns einmal mehr dem Thema DRM, denn in Wahrheit gehört uns in der digitalen Welt weniger als wir gemeinhin annehmen. Auch "gekaufte" Inhalte verschwinden dank dem Lizenzgewirr immer wieder aus Nutzerkonten. Und was passiert, wenn eine Plattform zusperren muss, ist auch unklar.

Dafür gibt es heute einen Gaming-Geheimtipp von uns: "Rogue Trader" ist ein klassisches Rollenspiel in bester "Baldur's Gate"-Tradition geworden.

Das und mehr gibt es heute bei uns. Wir wünschen interessante Lektüre!

Nervenkrimi: Die Verhandlungen über den AI Act stecken wieder fest

Das Sony-Debakel zeigt erneut, dass uns online kaum etwas wirklich gehört

"Rogue Trader" ist der ultimative Spielplatz für alle "Warhammer"-Fans

Durstiger Bitcoin: Eine Transaktion soll mehr als 16.000 Liter Wasser verbrauchen

Metas KI-Bildgenerator wurde mit User-Fotos von Facebook und Instagram trainiert

Nach fast acht Jahren Entwicklung ist Kodaks Super-8-Filmkamera fertig

Modeportal Vinted schließt stark genutztes Onlineforum