Dank des neuen Downloads dürfen wir noch einmal all unsere Begleiterinnen und Begleiter zu einem letzten Fest treffen

Noch einmal Charaktere treffen, an die man sich über viele Dutzend Stunden gewöhnt hat. Larian Studios

Wer den mehrere Gigabyte großen Download von "Baldur's Gate 3" dieser Tage lädt, bekommt nicht nur die üblichen Bug-Fixes oder auch kleinere Erweiterungen wie einen individuell einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Nachdem zahlreiche Fans eingeworfen hatten, sich nach dem großen Finale des Spiels von vielen Charakteren nicht richtig verabschieden zu können, hat Entwickler Larian jetzt einfach einen solchen Epilog eingebaut.

Ein letztes Mal

Es waren schmerzhafte Minuten, nachdem man den finalen Boss des Spiels nach dutzenden Stunden endlich erledigt hatte. Auf einmal zerbröselte die mühsam bei der Stange gehaltene Party, und die meisten Begleiter verließen ohne viele Worte den eigenen Charakter. Das Loch, das bei vielen Spielerinnen und Spielern in diesen Minuten gerissen wurde, will der Entwickler jetzt schließen.

Mit dem neuen Epilog versammeln sich alle Charaktere, zumindest jene, die überlebt haben, zu einem gemeinsamen Fest. So kann man die liebgewonnenen Figuren noch einmal umarmen oder ihnen in neuen, schicken Outfits entgegentreten. Dabei wird so manche Entscheidung der Vergangenheit allerdings ausgeblendet, etwa wenn Charaktere aus einem bestimmten Grund die Gruppe verlassen haben, diesen dann aber nicht mehr erwähnen und tun, als sei nichts gewesen.

Dennoch ein schöner Fanservice von Entwickler Larian, der sicher noch weitere solche Überraschungen für seinen Kandidaten zum Spiel des Jahres plant. (red, 9.12.2023)