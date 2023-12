Die Stimme des Schauspielers aus "It's a Wonderful Life" wird via KI regeneriert, um eine Geschichte in der Meditations-App Calm zu erzählen

"It's a Wonderful Life" ist ein Klassiker unter den Weihnachtsfilmen. Liberty Films/RKO Radio Pictures/ Frank Capra

Der US-amerikanische Film "It's a Wonderful Life" aus dem Jahr 1946 mit James Stewart gehört zu den Klassikern unter den Weihnachtsfilmen. Nun soll die Stimme von James Stewart, der im Jahr 1997 verstorben ist, dank künstlicher Intelligenz (KI) ihren Weg zurück in das Diesseits finden. Initiiert wird dies von den Machern der App Calm, die sich auf Themen wie Bewusstseinstraining, Schlafqualität sowie Stress- und Angstreduktion konzentriert.

Demnach hat Calm den Launch von "It's a Wonderful Sleep Story" angekündigt, wie "The Verge" mit Hinweis auf einen Beitrag in "Variety" schreibt. Dabei soll es sich um eine "herzerwärmende Weihnachtsgeschichte" handeln, die auf dem besagten Film basiert und in der die KI-generierte Stimme von James Stewart vorkommt. Betont wird auch, dass das Unternehmen die Erlaubnis von Stewarts Familie eingeholt hat, bevor man mit der Produktion begann.

Ukrainisches Start-up

Technisch umgesetzt wird das Projekt von Respeecher. Dabei handelt es sich um ein in Kiew ansässiges Start-up, das 2018 gegründet wurde und zuvor unter anderem die Stimme des verstorbenen James Earl Jones als Darth Vader in den neuen "Star Wars"-Serien zum Leben erweckt hatte. Auch die Stimme des ebenfalls verstorbenen Miłogost Reczek wurde vom ukrainischen Unternehmen in das "Phantom Liberty"-DLC des polnischen Computerrollenspiels "Cyberpunk 2077" eingebracht.

Respeecher-CEO Alex Serdiuk betont dabei, dass die Stimme zwar sehr wie jene von Stewart klinge, dahinter jedoch ein sprechender, lebendiger Schauspieler stehe. Es kommt also im Gegensatz zu anderen Lösungen dieser Art keine Text-to-Speech-Lösung zum Einsatz, sondern eine Speech-to-Speech-Technologie, bei der das Gesprochene des lebenden Synchronsprechers mit der synthetischen Stimme überlagert wird. Neben dem ethischen Vorteil, dass so keine menschlichen Sprecher durch Maschinen ersetzt werden, gibt es hier auch einen qualitativen Unterschied: Denn im Gegensatz zur Software kann der Profi aus Fleisch und Blut feine Nuancen in der Betonung menschlich zum Ausdruck bringen.

"James Stewart ist einer der bedeutendsten Schauspieler der US-Geschichte", sagt Serdiuk: "Seine Stimme mit KI nachzubilden ist für Respeecher gleichermaßen eine Ehre und eine große Verantwortung. Es ist ein Weg, seiner unglaublichen Karriere und den schönen Erinnerungen, die er in Menschen hinterlassen hat, seinen Tribut zu zollen." (red, 8.12.2023)