Lange starrt sie absolut reglos aus den schwarzen Knopfaugen, weiß nicht, ob sie weiterschauen oder umkehren soll. Als würde es sie wundern, dass dort jemand im Schatten einer Palme auf einem bunten Kissen vor dem Zelt im rotgelben Sand hockt. Die Oberschenkelmuskeln beginnen zu zucken unter dem sandfarbenen Fell. Und fast in derselben Sekunde rennt sie schon. Flucht in Gegenrichtung, weit weg von Mensch, Kissen und Zelt. Weil dieser Reflex seit Jahrtausenden bewährt ist.

Eine Gazelle in der Wüste bei Al Ain in Abu Dhabi. Helge Sobik

Sie scheint dabei in ein paar Zentimetern Höhe über dem Boden zu fliegen, wie auf einem Luftkissen, elegant, rasant, ohne jede Schwerfälligkeit, die der tiefe, weiche Sand einem eigentlich abfordern müsste. Wie von einem gegenpoligen Magnet abgestoßen – und weg ist sie. Verschwunden in einem Dünental.

Die Gazellen aus der Wüste um Al Ain im Emirat Abu Dhabi brauchen keine Bäume, kein Dickicht, um sich zu verstecken, es genügt ihnen der nackte Sand, um abzutauchen. Begegnungen wie diese sind hier zahlreich. "Die Tiere der Wüste können über den Sand fliegen, Menschen sacken in den Dünen mit jedem Schritt knöcheltief ein und kommen nur langsam voran", sagt Helal Ahmed al Kuwaiti, der in der Gegend aufgewachsen ist.

Das Zelten ist recht komfortabel in Abu Dhabi

Anderswo in der Welt soll es Zelte geben, die einfacher ausgestattet sind – mit nur einem Ausgang mit Reißverschluss statt mit zwei Türen, Schloss und Schlüssel. Ohne gemauerten Grillplatz und Sitzecke im Freien neben den stramm gespannten Leinen, die alles fixieren, und ohne Polsterkissen mit bunten Mustern. Und vor allem ohne Dusche und alkoholfreie Minibar unter den Zeltbahnen, ohne breites Bett und Ledersessel – und ohne Wasseranschluss, gespeist aus einem Tank, der abseits vergraben ist.

Hier gibt es all das, denn auch wer zeltet, sucht in den Emiraten diesen Luxus – jedenfalls als Einheimischer. Vor allem von denen lebt das Zelthotel im Wüstensand gut ein Dutzend Kilometer außerhalb von Al Ain, zwei Autostunden Fahrt von Abu-Dhabi-Stadt. Warum? Weil sie von dieser Wüste nicht lassen können. Sie ist das Wohnzimmer der Vorfahren, in dem all die Lagerfeuer-Geschichten von früher spielen. (Helge Sobik, 8.1.2024)