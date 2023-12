Wandermöglichkeiten für Alleinreisende

Spektakuläre Ausblicke gibt es beim Wandern auf Madeira Getty Images

Single und keine Lust oder Möglichkeit, in der Familie Weihnachten zu feiern? Was sich da aufdrängt, ist ein langer Spaziergang in der Sonne, um auf gute Gedanken zu kommen. Wanderspezialisten wie die Tiroler ASI-Reisen (asi-reisen.de) bieten viele Varianten für Alleinreisende an. Machbar ist zum Beispiel auf Madeira eine Inselquerung zu Fuß in acht Tagen, Touren entlang der Levadas (der Bewässerungskanäle) oder Wanderungen von Quinta zu Quinta – die Unterkünfte sind jedenfalls schon organisiert, der Gepäcktransport ist ebenfalls inkludiert. Individuelle Trekkingreisen für nur eine Person werden aber auch auf den Kanarischen Inseln La Gomera und Lanzarote oder für den Lykischen Weg in der Türkei angeboten. Der Flug ist in aller Regel nicht inkludiert, was zumindest den Vorteil hat, dass man über_Weihnachten oft noch günstige Restplätze bekommt. Auch im Angebot: auf einer wenig begangenen Campingroute in neun Tagen mit kundigem Guide den Kilimandscharo erklimmen.

Auswärts essen

Fisch zu Weihnachten mal anders: Sushi am Heiligen Abend. IMAGO/Pacific Press Agency

Die einen kredenzen Karpfen, die anderen braten stundenlang einen Truthahn im Ofen. Diese Action am Heiligen Abend wollen sich viele ersparen. Viele Restaurants haben zwar zu – diejenigen, die geöffnet haben, bieten dafür spezielle Weihnachtsmenüs an. Das Hotel Bristol bietet am 24._Dezember ein Weihnachtsbuffet für € 180 an. Serviert werden Alpenlachs, Ente und Ochsenschwanz. Zusätzlich stimmt am Nachmittag ein Weihnachtskonzert auf den Abend ein. Auch im Hotel Sans Souci gibt es ein Fünf-Gänge-Galadinner. Geschmacklich weniger klassisch darf es im Okra Izakaya sein: Zwei verschiedene Sushi-Menüs gibt es im Angebot. Das japanische Unkai wartet sogar mit einem Sechs-Gänge-Menü auf: € 130 pro Person und auch zu Silvester buchbar. Richtig wienerisch dagegen kocht man im Meissl &_Schadn. Bis 22 Uhr gibt es Suppe, Karpfen und Süßes.

Sandstrand statt Schnee

Die Kanarischen Inseln stehen hoch im Kurs winterlicher Badeurla IMAGO/CHROMORANGE

Weil Reisen heuer sehr teuer kommen kann – Pauschalreisen gehörten zuletzt zu den stärksten Preistreibern –, freunden sich wieder mehr Menschen mit der Mittelstrecke an, um dem Winter zu entfliehen. Besonders beliebt sind laut großen Reisebüros zum Jahresende Hurghada in Ägypten, Kanarische Inseln wie Teneriffa und Gran Canaria oder neuerdings auch die Kapverden. Preislich ist Ägypten eindeutig am günstigsten, gleich danach kommt unter den erwähnten Zielen aber schon die kapverdische Insel Sal. Eine Woche all inclusive mit Flug am 22. Dezember ist pro Person für gut 2400 Euro zu haben. Nun sind die Kapverden (visit-caboverde.com) tatsächlich ein wunderbares Reiseziel, die flache, trockene Insel Sal ist aber eher die langweiligste im gesamten Archipel. Wer auf eigene Faust etwa auf die Hauptinsel Santiago fliegt (etwas mehr als 1000 Euro), findet dort wunderbare Unterkünfte, kleiner Strände im Süden und dazu noch herrliche Berge.

Weihachten im Wellnessbereich

Massage und Sauna statt Geschenke einpacken und Baum schmücken. Getty Images

Besinnlichkeit Fehlanzeige! Das Weihnachtsfest ist meist von Stress geprägt. Das größte Geschenk, das man sich selbst machen kann, ist ein Aufenthalt im Wellnesshotel. Viele bieten neben der Nutzung des Wellnessbereichs Specials an, die zwei Übernachtungen umfassen. Im

Loisium Langenlois gibt es zum Beispiel ein weihnachtliches Buffetdinner, Glühwein und Kekse am Kamin und eine Überraschung auf dem Zimmer. In der Therme Geinberg im Mühlviertel beinhaltet das Weihnachtspaket unter anderem eine Wohlfühl-Körperpackung und ein Fünf-Gänge-Menü. Ausschließlich weibliche Gäste empfängt das La Pura in Gars am Kamp mit Vollpension, € 30 Behandlungsgutschein pro Nacht und viel Rahmenprogramm. In Tirol bietet die Therme Aqua Dome eine Weihnachtsgala mit Cocktailempfang und ein Festmenü am Heiligen Abend sowie ein breites Aktivitätsangebot.

Techno unter Tannen

Zumindest in einigen Wiener Clubs kann an den Feiertagen getanzt werden. Getty Images

Wer am Heiligen Abend statt zur Mette in die Disco gehen will, hat ein Problem._Die meisten Clubs in Wien machen Weihnachtspause, manche davon sogar bis Silvester. Andere geben ihr Programm relativ kurzfristig bekannt (jedenfalls nach Redaktionsschluss dieses Artikels). Doch nicht überall herrscht Stille Nacht._Zumindest am 25. Dezember kommen Technofans mancherorts auf ihre Kosten. Im Praterdome legt der niederländische DJ_Sefa Hardcore-Techno auf. Ebenfalls im zweiten ­Bezirk, im Club Prst, haben sich die Leute der Partyreihen "Herrensauna“_und ­„Euphoria“_zusammengetan und feiern unter dem Motto „Messy Christmas".

Wintercamping im Oman

Im Oman darf man am Indischen Ozean seine Zelte aufschlagen. Getty Images

Die Menschen im Oman gehen am ­Wochenende gerne campieren und treffen Freunde am Lagerfeuer. Übernachtet wird in der freien Natur, im Zelt oder im Auto. Besucherinnen und Besucher ernten so gut wie nie misstrauische Blicke, wenn sie ihre Zelte an einem Strand, in den Bergen oder am Rande eines Wadis aufschlagen. Das haben auch Anbieter wie Nomad-Reisen (nomad-reisen.de), die Jeeps mit Dachzelt anbieten, längst für sich und ihre Kunden entdeckt. Über Weihnachten und Neujahr sind Selbstfahrerrundreisen entlang des Indischen Ozeans und durch die Wüste Rub al Khali besonders beliebt. Die organisierten Rundreisen, die man ohne Begleitung und andere Teilnehmende unternimmt, haben noch weitere Vorteile: Alle paar Tage gibt es eine ordentliche Unterkunft, in der man sich pflegen kann, und für unterwegs Vorschläge für sinnvolle Fahrstrecken. Mit einem normalen Mietauto und nur einem Zelt kommt man dort auch schon recht weit.

Musikprogramm in Wiener Lokalen

Auch besinnlich: ein Musikabend in Wien Getty Images

Ein Klassiker für alle, die in Wien vor der Familie und aus den eigenen vier Wänden flüchten und Gleichgesinnte suchen: der F.U.T-Abend im Rhiz. Gemäß dem Motto "Frohlocket unter Tannen" legen die Djs Angela Stranglea und Alice in den Städten auf. Im Central Garden am Wiener Donaukanal gilt ab 21 Uhr das Motto: Christmas in New Orleans, Felix Vodniansky serviert Südstaatenmusik. Für alle, die in der Leopoldstadt dann noch weiterziehen wollen, weil es am Kanal dann doch etwas luftig ist, hält das Franz von Hahn die Türen offen. Dort kann am Heiligabend tief in die Gläser geschaut werden – ohne DJ-Programm, aber dafür gemütlich an der Bar. Ein Fixpunkt zur Weihnachtszeit geht im Porgy & Bess (porgy.at) in der City über die Bühne. Dort hat nach der Bescherung ab 22 Uhr das Quintett Slavko Ninic & Wiener Tschuschenkapelle seinen Auftritt. Wer nicht raus mag, kann das Konzert auch via Livestream verfolgen.

Private Unterkünfte über die Feiertage finden

Blockhütten in den Alpen sind nicht nur zu Weihnachten gefragt. APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Schon einmal überlegt, dort Weihnachten zu ­feiern, wo es normalerweise andere tun? Über Dienste wie Airbnb (airbnb.at) lassen sich auch Last Minute noch unkompliziert private Unterkünfte weltweit finden, die zu dieser Zeit nicht genützt werden. Zum Zeitpunkt der Recherche vor wenigen Tagen gab es etwa eine Wohnung im Winterwunderland Osttirol, ein Loft in der baldigen Co-Kulturhauptstadt Bad Ischl oder das eine oder andere Chalet in den Alpen, das ganzjährig an Gäste vermietet wird.

Und wer sagt, dass man auf Weise nicht auch eine Bleibe etwas weiter weg vom eisigen Winter finden kann? In Spanien stießen wir bei der_Suche etwa auf einen bewohnbaren Turm in Marbella, eine einsame Blockhütte in Alicante oder auf eine freie Wohnung mit Pool auf Mallorca. Auch Urlaub auf einem Bauernhof in der Toskana wird in dieser Zeit angeboten oder – wem das alles zu wenig Bling-Bling ist für Weihnachten – die Wohnung in einer edlen Villa mit Seezugang zum Lago Maggiore.

Rockin’ X-Mas

War auch ein Christkind: Lemmy von Motörhead. IMAGO/Michael Putland / Avalon

Lemmy Kilmister, legendärer Gründer, Sänger und Bassist von Motörhead, hat just am 24. 12. 1945 das Licht der Welt erblickt (um sich am 28. 12. 2015 wieder von diesem abzuwenden). Im Andenken an jenes Ereignis feiert man am Heiligen Abend im Wiener Viper Room (viper-room.at) "Lemmys Birthday Bash". Bei freiem Eintritt geht’s ab 22 Uhr los. Von den DJs Nata und Iguana gibt’s eine feine Rock- und Metal-Selection auf die Last-Christmas-verseuchten Ohren. Rockige Weihnachten garantiert auch das Cabaret Fledermaus (fledermaus.at). Der kultige Club in der Wiener Innenstadt lädt am Heiligen Abend unter dem Motto "Let there be Rock" zur X-Mas Party. Start: 21 Uhr. Auch im Jetzt (dasjetzt.at) ist am 24. 12. keine Ruh’: Die Veranstaltung "Last Night I Felt Your Touch" bietet Chillern und Indie-Rock-Fans ab 22 Uhr Zuflucht in diesem "zweiten Wohnzimmer" in Hernals. (red, 9.12.2023)