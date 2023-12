Vor Skifahren, Shoppen, Arbeiten oder Chillen am Freitagfeiertag - die Etat-Mediennews im Überblick:

Taylor Swift ist für "Time" die "Person of the Year" 2023. Niemand sei so gut darin, "so viele Menschen zu bewegen", begründet das US-Magazin seine Entscheidung.

Taylor Swift ist für "Time" die "Person of the Year" 2023.

Caroline Peters über ihre Lustqual bei "The Curse" Die bissigste Satire des Jahres ist für die deutsche Schauspielerin anziehend und abstoßend zugleich, erklärt die Schauspielerin im Serienreif-Podcast.

Medienmenschen 2024: Maximilian Dasch könnte im kommenden Jahr Präsident des Medien-Branchenverbandes VÖZ werden - Teil 7 der Etat-Serie.

Jobs: Michael Eder wird nach krone.at und heute.at Chief Digital Officer bei der deutschen Pressedruck-Gruppe.

Griss und Szekeres bei "Milborn" über Signa, Korruption und Ärztemangel - Karl Gedlickas TV-Tagebuch zum Talk.

Detlev Buck "Der Mann, der in den Dschungel fiel" - ein "Tatort" aus Münster mit Stargast am Sonntag.

Tragikomödie "Winterwalzer" stimmt unkitschig auf Weihnachten ein. Ulrich Matthes ist am Freitag in der ARD als lebensmüder Witwer zu erleben, der mit Nina Kunzendorf ins Leben zurücktanzt.

Andy Hallwaxx ist tot Der Schauspieler und Regisseur starb mit 56.

Switchlist "Sick of Myself", "Dante's Peak" und "Klimt": TV-Tipps für Donnerstag.

