Seit seiner Wahlniederlage 2020 sind Trumps autoritäre Tendenzen noch stärker geworden. APA/AFP/GETTY IMAGES/WIN MCNAMEE

Frage: Wie steht das Rennen um die republikanische Präsidentschaftsnominierung?

Antwort: Vor einigen Wochen konnte man noch von Donald Trump und den sieben Zwergen sprechen, jetzt sind de facto nur noch drei Zwerge übrig, die Trump die Nominierung streitig machen wollen: Floridas Gouverneur Ron DeSantis, die ehemalige UN-Botschafterin Nikki Haley und der Unternehmer Vivek Ramaswamy.



Zuletzt hat Haley gegenüber DeSantis deutlich zugelegt und könnte nach der ersten Vorwahlrunde als Hauptherausforderin für Trump übrig bleiben. Aber auch sie liegt in den Umfragen weit hinter dem Ex-Präsidenten. Und wenn beide, DeSantis und Haley, im Rennen bleiben, dann profitiert Trump von der Zersplitterung des Anti-Trump-Lagers.

Frage: Also heißt es wieder Trump gegen Joe Biden im November 2024?

Antwort: Ziemlich sicher ja. Wenn Trump kein Ziegelstein auf den Kopf fällt, wird er die republikanische Nominierung gewinnen. Bei den Demokraten wird Biden nicht ernsthaft herausgefordert, obwohl viele in der Partei massive Zweifel wegen seines Alters und seiner schlechten Umfragewerte haben.

Frage: Was macht Trump denn in seiner Partei so stark?

Antwort: Ganz einfach: Ein Großteil der Parteibasis – vorwiegend weiße, religiöse Konservative aus ländlichen Gebieten – liebt ihn. Sie lässt sich weder von den vielen Prozessen noch von den Niederlagen von Trump-treuen Kandidaten bei vielen Kongress- und Gouverneurswahlen in den vergangenen Jahren umstimmen. Er spricht ihnen mit seinem groben Populismus, seiner Hetze gegen linke Eliten und seinem radikalen Nationalismus aus der Seele.

Frage: Und wie stehen die republikanischen Spitzenpolitiker und Parteifunktionäre zu Trump?

Antwort: Die sind tief gespalten. Ein harter Kern im Repräsentantenhaus steht treu zu ihm und legt das Parlament dadurch zeitweise völlig lahm. Seine Kritiker, vor allem im Senat, würden ihn gerne loswerden, trauen sich aber nicht, weil sie den Zorn der Basis fürchten. Dank dieser Ängstlichkeit kann Trump die Partei weiter beherrschen.

Frage: Schaden ihm die vielen Gerichtsverfahren nicht?

Antwort: Bisher nicht. Im Gegenteil: Er verkauft sie als Kampagne seiner politischen Gegner und stilisiert sich so zum Märtyrer. Das gilt auch für die beiden Anklagen wegen seines Umsturzversuches nach der verlorenen Präsidentschaftswahl in Washington und Georgia. Nach jeder neuen Anklage sind seine Umfragewerte gestiegen. Teilweise weil Wähler die Hintergründe der Anklagen nicht wirklich nachvollziehen können. Zudem zeigen Beispiele von Ronald Reagan über George W. Bush bis zu Barack Obama, dass die Beliebtheit von Präsidenten nach ihrer Amtszeit steigt. Nach dem Motto: Früher war alles besser!

Frage: Und was ist, wenn Trump vor der Präsidentschaftswahl verurteilt wird?

Antwort: Angesichts der langwierigen Verfahren, die von Trumps Anwälten noch weiter hinausgezögert werden, ist eine rechtskräftige Verurteilung bis zum Wahltag am 5. November 2024 sehr unwahrscheinlich. Aber nach der US-Verfassung könnte Trump selbst aus dem Gefängnis heraus zur Wahl antreten und zum Präsidenten gewählt werden.

Frage: Was sagen die aktuellen Umfragen über Trumps Siegeschancen im November 2024?

Antwort: Beide, Trump und Biden, sind unpopulär, aber Trump hat mehrere Vorteile auf seiner Seite. Die Erinnerung an den Sturm auf das Kapitol verblasst bei Teilen der Wählerschaft, und er muss sich anders als Biden nicht mit den aktuellen Problemen – von Migration über Ukraine bis Nahost – herumschlagen. Selbst Trump-kritische Republikaner werden nicht für Biden stimmen, um ihn zu verhindern, dazu ist die US-Politik zu polarisiert. Das System des Electoral College (Wahlleutekolleg) spielt ihm auch in die Hände. Selbst in einer jüngsten großen Umfrage in der "New York Times" lag Trump in fünf von sechs entscheidenden "Swing-States" vor Biden – genug für eine Mehrheit.

Frage: Warum ist Biden denn so unbeliebt?

Antwort: Das ist eine gute Frage, denn Biden kann viele Erfolge vorweisen. Der US-Wirtschaft geht es gut, die Arbeitslosigkeit ist besonders niedrig, die Inflation geht zurück, die Menschen haben mehr Geld in ihrer Geldbörse. Und sowohl gegenüber Russland als auch China hat er Stärke bewiesen, was bei Amerikanern eigentlich gut ankommt. Aber insgesamt herrscht ein tiefer Pessimismus in weiten Teilen der Bevölkerung, und das bekommt der Amtsinhaber zu spüren.



Vor allem sein Alter macht ihm zu schaffen, obwohl der 81-Jährige nur dreieinhalb Jahre älter ist als Trump. Biden verliert derzeit an Rückhalt auch bei jungen Wählerinnen und Wählern, die seine starke Unterstützung für Israel im Gazakrieg nicht teilen, ebenso bei Schwarzen und Latinos. Sie müssen nicht Trump wählen. Es reicht, wenn sie zu Hause bleiben.

Frage: Versucht Trump, auch moderatere Wählerkreise anzusprechen?

Antwort: Bisher gar nicht. Seine Rhetorik wird immer radikaler, er bezeichnet etwa die Demokraten als "Ungeziefer", und das könnte ihm noch auf den Kopf fallen. Aber wenn die Proteststimmung im November 2024 stark genug ist, dürfte ihm auch das nicht schaden.

Frage: Was würde eine Rückkehr von Trump an die Macht bedeuten?

Antwort: Nichts Gutes, sind außerhalb seiner Fangemeinde die meisten Beobachter überzeugt. Trumps autoritäre Tendenzen sind seit seiner Wahlniederlage noch stärker geworden, und er hat nur ein Ziel im Sinn: Rache an allen zu üben, die gegen ihn waren oder sind. Anders als 2016 käme sein Team diesmal vorbereitet an die Schalthebel der Macht und könnte viele Kontrollmechanismen, die "Checks and Balances", rasch ausschalten. Der prominente Politikwissenschafter Robert Kagan, sicher kein Linker, hat in einem Kommentar vor kurzem vor dem Abgleiten der USA in die Diktatur gewarnt. Zwar dürfte Trump laut Verfassung 2028 kein drittes Mal antreten, aber wer weiß, ob er sich daran hält, warnt Kagan.

Frage: Und wie schaut es im Rest der Welt aus?

Antwort: Für die Ukraine wäre ein Wahlsieg Trumps eine Katastrophe, denn er hat klargemacht, dass er das Land nicht unterstützen würde. Dazu bewundert er Wladimir Putin zu sehr. Die Europäer wären auf sich allein gestellt und könnten keinerlei Kooperation von der Supermacht mehr erhoffen. Wie Trump mit China umgehen würde, kann niemand sagen.



Auch in seiner Amtszeit schwankte er zwischen Härte und Beschwichtigung gegenüber Xi Jinping. Israel würde er freie Hand lassen und keinerlei Druck in Richtung Friedensprozess ausüben. Das Schlimmste aber wäre wohl die völlige Abkehr von Bidens Klimapolitik: Ohne Teilnahme der USA, des Landes mit den zweithöchsten Emissionen, droht die Welt ungebremst in die Klimakatastrophe zu schlittern. Es drohen in jeder Hinsicht heiße vier Jahre. (Eric Frey, 8.12.2023)