Donald Trump hat noch ein Ass im Ärmel in der Präsidentschaftswahl. Sollte nämlich ein dritter Kandidat, etwa Robert F. Kennedy Jr., der Impfgegner mit dem klingenden Namen, zumindest einen Bundesstaat gewinnen und in der Folge weder Trump noch Biden eine Mehrheit von 270 Stimmen im Electoral College erreichen, dann entscheidet das Repräsentantenhaus über den nächsten Präsidenten. Allerdings läuft das so ab, dass die Delegation jedes Bundesstaates eine Stimme hat; wer 26 Stimmen von 50 Stimmen erhält, ist der Sieger. Zuletzt geschah das vor ziemlich genau 200 Jahren, im Jahr 1824.



Das Glück für Trump: Die Republikaner haben in genau 26 Delegationen eine Mehrheit – und werden sie in diesem Fall wohl nützen. Bloß sein Kandidat oder seine Kandidatin für die Vizepräsidentschaft könnte Pech haben. Denn das entscheidet der Senat, wo die Demokraten die Mehrheit haben. Trump müsste dann wohl jemanden aus dem Lager der Demokraten, womöglich Kamala Harris, als Vize neben sich dulden. (Eric Frey, 8.12.2023)