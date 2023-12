"Baldur's Gate 3" wird von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert. Larian Studios

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden die Game Awards 2023 verliehen, bei denen alljährlich - pünktlich zum Weihnachtsgeschäft - die besten Spiele der Jahres ausgezeichnet werden. Nach einem besonders starken Gamingjahr ist die Gewinnerliste diesmal besonders spannend, wiewohl der Sieger in der Hauptkategorie keine große Überraschung darstellen dürfte: Das Computerrollenspiel "Baldur's Gate 3" wurde von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeiert und schnappte sich somit den "Spiel des Jahres"-Titel. Nebenbei wurde parallel zum Award seitens Entwickler Larian Studios erwähnt, dass das Spiel nach dem PC und der Playstation 5 nun auch für Microsofts Xbox Series X/S erhältlich ist.

Die Highlights

Neben dem Hauptpreis holte sich "Baldur's Gate 3" auch Auszeichnungen für den besten Community Support, das beste Rollenspiel, das beste Multiplayerspiel und die Austzeichnug in der "Player's Voice"-Kategorie, bei welcher der Siegertitel von den Fans bestimmt wird. Das Spiel "Alan Wake 2" schnappte sich die zweitmeisten Awards, namentlich in den Kategorien "Best Game Direction", "Best Narrative" und "Best Art Direction".

Das Audio-Actionspiel "Hi-Fi Rush" gewann in der Kategorie "Best Audio Design", Gewinner in der Kategorie für Umwelt und Nachhaltigkeit ("Games for Impact") ist das liebevoll gestaltete Open-World-Spiel "Tchia". "Dave the Diver" holte sich wider Erwarten nicht den Titel als bestes Indie-Game, diese Auszeichnung ging an "Sea of Stars". Das beste Mobile Game ist der Jury zufolge "Honkai: Star Rail", das beste VR-Spiel ist "Resident Evil: Village". Bethesdas sündhaft teures, jahrelang produziertes und vorab mit Spannnung erwartetes "Starfield" ging leer aus.

Nachfolgend zeigt der STANDARD die Gewinnerspiele in allen Kategorien sowie die Nominierten.

Game of the Year

Gewinnner: Baldur's Gate 3

Nominiert:

Best Game Direction

Gewinner: Alan Wake 2

Nominiert:

Best Narrative

Gewinner: Alan Wake 2

Nominiert:

Best Art Direction

Gewinner: Alan Wake 2

Nominiert:

Best Score/Music

Gewinner: Final Fantasy 16

Nominiert:

Best Audio Design

Gewinner: Hi-Fi Rush

Nominiert:

Best Performance

Gewinner: Neil Newbon - Baldur's Gate 3

Nominiert:

Games for Impact

Gewinner: Tchia

Nominiert:

Best Ongoing Game

Gewinner: Cyberpunk 2077

Nominiert:

Best Indie Game

Gewinner: Sea of Stars

Nominiert:

Best Debut Indie Game

Gewinner: Cocoon

Nominiert:

Best Mobile Game

Gewinner: Honkai: Star Rail

Nominiert:

Best Community Support

Gewinner: Baldur's Gate 3

Nominiert:

Best VR/AR Game

Gewinner: Resident Evil Village

Nominiert:

Innovation in Accessibility

Gewinner: Forza Motorsport

Nominiert:

Best Action Game

Gewinner: Armored Core 6: Fires of Rubicon

Nominiert:

Best Action/Adventure Game

Gewinner: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nominiert:

Best RPG

Gewinner: Baldur's Gate 3

Nominiert:

Best Fighting Game

Gewinner: Street Fighter 6

Nominiert:

Best Family Game

Gewinner: Super Mario Bros. Wonder

Nominiert:

Best Sports/Racing Game

Gewinner: Forza Motorsport

Nominiert:

Best SIM/Strategy Game

Gewinner: Pikmin 4

Nominiert:

Best Multiplayer Game

Gewinner: Baldur's Gate 3

Nominiert:

Content Creator of the Year

Gewinner: IronMouse

Nominiert:

Best Esports Athlete

Gewinner: Lee "Faker" Sang-hyeok

Nominiert:

Best Esports Coach

Gewinnerin: Christine "potter" Chi

Nominiert:

Best Esports Event

Gewinner: 2023 League of Legends World Championship

Nominiert:

Best Esports Game

Gewinner: Valorant

Nominiert:

Best Esports Team

Gewinner: JD Gaming

Nominiert:

Most Anticipated Game

Gewinner: Final Fantasy 7 Rebirth

Nominiert:

Best Adaptation

Gewinner: The Last of Us

Nominiert:

Players' Voice

Gewinner: Baldur's Gate 3

Nominiert:

(stm, 8.12.2023)