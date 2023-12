Die Wiener Ringstraße war schon öfters Mittelpunkt der Klimaproteste. Letzte Generation Österreich

Am Marienfeiertag blockierten Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation erneut den Wiener Straßenverkehr. Gegen 10.00 Uhr morgens versammelten sich Protestierende bei der Karlskirche und zogen von dort aus über die Wiener Ringstraße. Die Letzte Generation sprach auf X von mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Die Polizei Wien berichtete gegen 12.30 Uhr auf X noch von einer "nicht ordnungsgemäßen Versammlung" im Bereich des Parlaments und damit einhergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Man sei mit entsprechender Kräftezahl vor Ort.

Der Protestmarsch verlief unter dem Motto "Klimarat statt Kriminalisierung", wie es in einer Aussendung der Letzten Generation Österreich heißt. Gegen 23 Mitglieder der Organisation laufen derzeit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das hatte die Staatsanwaltschaft Wien Anfang Dezember bestätigt.

Folgen der Aktionen auf der A2

Die Ermittlungen basieren auf den Protestaktionen im November. Mehrere Mitglieder der Letzten Generation hatten sich auf der Südautobahn (A2) und dem Wiener Ring mit einer Mischung aus Sand und Kleber festbetoniert, wodurch Sachschäden an der kritischen Infrastruktur entstanden waren.

Mit der erneuten Forderung nach einem Einlenken der Regierung in Bezug auf die Vorschläge des Klimarats setzt die Letzte Generation ihr Aufbegehren dennoch fort. “Die Ermittlungen machen mir große Angst. Trotzdem hält mich das nicht von unserem Protest ab. Keine Strafe wäre so schlimm wie eine eskalierende Klimakatastrophe", so etwa die 20-jährige Aktivistin und Politikstudentin Svenja Schraut. (mae, 8.12.2023)