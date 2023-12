Eine hervorragende Wahl, eine brillante Entscheidung für einen unbestechlichen, klugen Mann – die Kommentatoren überschlugen sich beinahe mit Begeisterung, als spät am Mittwoch die britische Regierung unter Premier Rishi Sunak ihren Kandidaten für den Posten des BBC-Chairmans vorstellte. Der gelernte Journalist und TV-Unternehmer Samir Shah soll vom kommenden Jahr an den Aufsichtsrat des berühmtesten öffentlich-rechtlichen Senders der Welt leiten. Die BBC sei "ohne Zweifel einer unserer wichtigsten Beiträge zur globalen Kultur" und Symbol britischer Soft Power, gab der 71-Jährige artig alle Komplimente zurück.

BBC: Der gelernte Journalist Samir Shah wird Aufsichtsratschef des berühmten öffentlich-rechtlichen Senders. REUTERS/Henry Nicholls

Chef des 14-köpfigen Gremiums wird damit erstmals ein Einwanderer – Shah kam als 8-Jähriger aus Indien auf die Insel – und nach zwei Investmentbankern wieder ein Mann mit breiter journalistischer Erfahrung, der zudem die BBC sehr genau von Innen kennt. In der stark veränderten globalen Medienwelt werde ihr Kandidat der BBC gleichermaßen "die nötige Unterstützung und genaue Prüfung" zukommen lassen, gab sich Kulturministerin Lucy Frazer überzeugt. Die noch bevorstehende Anhörung des Geschäftsmanns im Kulturausschuss des Unterhauses gilt weitgehend als Formsache.

Lobeshymnen

Der konservative Spectator-Verleger Andrew Neil äußerte sich begeistert. Shah sei "ein konzilianter, freundlicher Mann", ohne aber dem BBC-Establishment anzugehören. "Er weiß genau, dass Veränderungen nötig sind." Sein langjähriger Bekannter werde den Sender "hart verteidigen, aber auch die größtmögliche Genauigkeit einfordern", glaubt Trevor Phillips, dessen Fernsehkarriere 1980 im selben Büro des Kommerzsender LWT begann wie Shahs.

Der designierte Chairman – seine Entlohnung für den auf drei Wochentage taxierten Job beträgt jährlich 187.000 Euro – war in den 1990er Jahren Leiter der BBC-Nachrichtensparte, ehe er sich mit der TV-Produktionsfirma Juniper selbständig machte. Dort habe er unangefochten von Kritik eine Reihe von umstrittenen, qualitativ wertvollen Sendungen produziert, so Phillips. Shahs Bruder leitet das Wort-Radio BBC R4, seine Schwester ist in leitender Stellung bei der Aufsichtsbehörde Ofcom tätig. Wie diese möglichen Interessenkonflikte gelöst werden, dürfte in der Unterhaus-Anhörung eine Rolle spielen.

In der Zange

Die Erleichterung über die Person des neuen Chairman geht auf das Gefühl innerhalb und außerhalb der BBC zurück, der Sender sei einer zunehmend gefährlichen Zangenbewegung von neuer Technik einerseits und der politisch motivierten Kritik an einer britischen Institution seitens der rechtskonservativen Regierung andererseits ausgesetzt.

Dem Druck der Brexit-Regierung entsprechend hat "Tantchen Beeb", wie der Sender im eigenen Land liebevoll genannt wird, bereits zunehmend Redaktionen aus London in die Regionen des Landes verlagert. Weil dort die Lebenshaltungskosten niedriger sind, werden auch geringere Gehälter bezahlt. Vergangenen Monat hat die seit langem schwelende Finanzkrise das Kerngeschäft der BBC erreicht. News¤t affairs, Shahs einstiges Betätigungsfeld, soll zukünftig 7,5 Millionen Pfund (8,7 Millionen Euro) weniger kosten.

Strikter Sparkurs

Seit die Konservativen 2010 an die Macht kamen, ist das Realeinkommen des Milliarden-Unternehmens um 30 Prozent gefallen. Intendant Tim Davie muss deshalb insgesamt eine halbe Milliarde einsparen, mehr als 1000 Jobs wurden bereits gestrichen. Dass der Sender dennoch im vergangenen Jahr rote Zahlen in Höhe von 141 Millionen Euro schrieb, liegt unter anderem an der seit Jahren bei jährlich 159 Pfund (184,30 Euro) pro Haushalt eingefrorenen Rundfunkgebühr. Sie wird Frazer zufolge im kommenden Jahr um 6,6 Prozent auf 169,50 Pfund steigen, also deutlich weniger als die zuletzt lange zweistellige Inflationsrate.

Die prekären BBC-Finanzen dürften zu den wichtigsten Themen jener Gespräche zählen, die Davie und Shah demnächst mit der Kulturministerin führen werden. Die derzeitige königliche Charter läuft noch bis Ende 2027; für die nächste Zehn-Jahres-Periode werden aber schon bald die Weichen gestellt.

Meriten

Wie seine beiden Vorgänger gehört Shah zu jenen erfolgreichen Geschäftsleuten, die ihren Gemeinsinn durch die Mitgliedschaft in öffentlichen Gremien unter Beweis stellen. Der TV-Mann gehörte dem Aufsichtsrat des Londoner Victoria&Albert-Museums ebenso an wie von 2007-10 auch schon einmal dem BBC-Board, zudem leitete er den an Multikulturellem interessierten Thinktank Runnymede Trust. Zuletzt war er vor zwei Jahren Ko-Autor eines unabhängigen Kommissionsberichts, der dem Königreich gute Noten ausstellte, was die Integration und das Fortkommen von Menschen mit Migrationshintergrund angeht.

Shah kann dafür gewiss als gutes Beispiel gelten, wenn er auch im Vergleich zu vielen anderen Einwanderern aus den früheren Kolonien von Klein auf ein höchst privilegiertes Dasein führte: teure Privatschule, Geographie-Studium in Hull, Doktorarbeit über asiatische Immigranten in London an der Uni Oxford. (Sebastian Borger aus London, 8.12.2023)