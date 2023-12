Der Elbtower in der Hamburger Hafencity. IMAGO/Rico THUMSER / foto-leipzi

Eine weitere wichtige Firma der in Schieflage gerutschten Signa Holding des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko steht nach einem Medienbericht vor einem Insolvenzantrag. Das Management der Signa Prime bereite eine Insolvenz in Eigenverwaltung vor, berichtete der "Spiegel" am Freitag unter Berufung auf Insider. In der Gesellschaft hat Benko die Signa-Anteile an bekannten Immobilien wie etwa das "Goldene Quartier" in der Wiener Innenstadt oder das Berliner KaDeWE gebündelt.

Derzeit werde unter Hochdruck an einem Sanierungsplan gearbeitet, berichtete der "Spiegel" weiter, mit dem ein Gericht von dieser Insolvenzform überzeugt werden müsse. Durch sie, so die Hoffnung, ließen sich Vermögenswerte retten. Signa war für den STANDARD nicht für einen Kommentar erreichbar.

Der verschachtelte Signa Konzern ist das bisher größte Opfer des jähen Absturzes am Immobilienmarkt. Benkos Dachgesellschaft Signa Holding hatte bereits in Wien ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt, das Gericht hatte den Rechtsanwalt Christof Stapf zum Insolvenzverwalter ernannt. Zu Benkos weit verzweigtem Firmennetzwerk gehört auch die deutsche Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof. Ein Insider sagte, es sei zu erwarten, dass weitere Signa-Gesellschaften Insolvenzanträge stellen werden. (Reuters, red, 8.12.2023)