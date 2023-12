Auch 2024 und 2025 dürften gute Gamingjahre werden: Hideo Kojima meldet sich ebenso zurück wie die Macher von "No Man's Sky", "Life is strange" und "Insycryption"

"Jurassic Park: Survival" soll das Gefühl des Filmklassikers aus den 1990er-Jahren zurückbringen. Saber Interactive

Neue Spiele zu beliebten Franchises wie "Jurassic Park" und "Blade". Ein kostenloser DLC für "God of War Ragnarök". Ein neues Game der Macher von "No Man's Sky". "Hellblade 2". Und auch "Skull and Bones", das Anfang 2024 tatsächlich vielleicht unter gewissen Umständen das Licht der Welt erblicken könnte. Dazwischen noch Sega, die gleich eine ganze Reihe an Remakes ankündigten. Auch im Jahr 2023 ging es bei den Game Awards - der wichtigsten Preisverleihung der Branche - nicht nur um die Auszeichnung zum "Spiel des Jahres" (Spoiler: es fängt mit "B" an und hört mit "3" auf), sondern es werden auch zahlreiche neue Werke angekündigt.

Der STANDARD liefert einen Überblick über die wichtigsten Trailer des Abends. Und für alle, die an diesem Wochenende zu viel Zeit haben, gibt es außerdem nochmal die gesamte Gala zum nachsehen.

THE GAME AWARDS 2023: Official 4K Livestream (Monster Hunter, Alan Wake, Light No Fire)

Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds - Official Reveal Trailer

Das Spiel erscheint 2025 für Playstation 5, Xbox Series X/S und PC.

Light no Fire

Light No Fire Announcement Trailer

Das neue Spiel der Macher von "No Man's Sky" spielt diesmal anstatt in einem riesigen Universum nur auf einem einzigen Planeten, der aber so groß wie die Erde sein soll.

Skull and Bones

Jetzt aber wirklich: 16. Februar 2024! Wie bitte, das glauben Sie nicht? Wir sind ebenfalls eher skeptisch.

Blade

Marvel’s Blade | Announcement Trailer | The Game Awards 2023

Die Entwickler von "Deathloop" und "Dishonored" entwickeln derzeit ein Spiel rund um den Halb-Vampir mit der Sonnenbrille. Es wird ein Singleplayerspiel aus der Third-Person-Perspektive, Ort der Handlung dürfte Paris sein.

Lost Records: Bloom & Rage

Lost Records: Bloom & Rage | Reveal Teaser | The Game Awards 2023

Die Macher von "Life is strange" arbeiten an einem neuen Spiel, das Ende 2024 erscheinen soll: "Lost Records" dürfte eine Mischung aus Adventure und interaktivem Storytelling sein, bei der es auch recht gruselig werden dürfte.

OD

OD - TGA 2023 Teaser Trailer - [ESRB] 4K

Hideo Kojima hat bei den Game Awards 2023 sein neues Xbox-Game namens "OD" angekündigt. Zu sehen gibt es noch nicht viel, verstörend ist der Trailer trotzdem.

Rise of the Ronin

Rise of the Ronin - Pre-Order Trailer | PS5 Games

Das Spiel des Sony-Studios Team Ninja kommt schon am 22. März 2024 exklusiv auf die Playstation 5.

No Rest for the Wicked

No Rest for the Wicked - Official Reveal Trailer

Die österreichischen Moon Studios ("Ori and the Blind Forest") haben ein neues ARPG angekündigt, das für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll.

God of War Ragnarök DLC: Valhalla

God of War Ragnarök: Valhalla - Reveal Trailer | PS5 & PS4 Games

Das PS5-exklusive Blockbustergame bekommt noch in diesem Monat, konkret am 12.12., einen kostenlosen DLC.

Hellblade 2

Senua’s Saga: Hellblade II – Official Trailer | The Game Awards 2023

Nichts für schwache Nerven: Auch "Hellblade 2" wurde mehrmals verschoben, soll 2024 aber endlich für Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Pony Island 2: Panda Circus

Pony Island 2: Panda Circus - Announcement Trailer

Der Macher von "Inscryption" wagt sich nun eine Fortsetzung des schrägen Indie-Games "Pony Island". Erscheinen soll es 2025. Oder 2026.

Brothers: A Tale of Two Sons

Brothers: A Tale of Two Sons Remake - Announce Trailer

Das Remake soll am 28. Februar 2024 erscheinen.

Jurassic Park Survival

Saber Interactive bringt ein Survival Adventure, das sich offensichtlich nicht an den neueren "Jurassic World"-Filmen, sondern am Filmklassiker aus den 1990er-Jahren orientiert.

Sega Games Remakes

Sega 5 Games Remakes TGA Trailer | The Game Awards 2023

Sega hat schließlich noch die Entwicklung der Remakes von gleich fünf Klassikern verkündet: "Jet Set Radio", "Shinobi", "Golden Axe", Streets of Rage" und "Crazy Taxi". Weitere sollen folgen. (stm, 8.12.2023)