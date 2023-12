Gelingt Rapid ein Erfolgserlebnis gegen Salzburg? APA/KRUGFOTO

Die Frage nach der Rollenverteilung vor dem Fußball-Bundesliga-Schlager am Samstag zwischen Rapid und Red Bull Salzburg erübrigt sich nicht nur beim Blick auf die Tabelle. Der Sechstplatzierte aus Wien-Hütteldorf hat von den jüngsten 20 Bewerbspartien gegen den Spitzenreiter keine einzige gewonnen. "Aber Statistiken sind da, um gebrochen zu werden", betonte Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer. Ähnlich gelassen bewertete auch Trainer Robert Klauß die miserable Bilanz von Grün-Weiß gegen den Serienchampion. "Ich bin kein Freund davon, extrem weit zurückzuschauen und daraus Schlüsse zu ziehen. Wichtig ist immer die aktuelle Verfassung, und wir sind in guter Verfassung."

Bei den Salzburgern stehen Maurits Kjaergaard (Schulter), Oumar Solet (Oberschenkel) und Aleksa Terzic (Adduktoren) definitiv nicht zur Verfügung. Der Einsatz von Strahinja Pavlovic (Oberschenkelprobleme) ist noch offen. Bryan Okoh und Fernando stehen wieder im Mannschaftstraining.

Salzburg-Goach Gerhard Struber rechnet mit einer "besonderen Aufgabe, da erwartet uns auf verschiedenen Ebenen viel Widerstand. Für unsere junge Mannschaft sind solche Begegnungen ein wichtiger und spannender Teil in einem Lernprozess, den wir erfolgreich gestalten und bei dem wir unsere Auswärtsserie (Anm.: 23 Auswärtsmatches ohne Niederlage) fortsetzen wollen." Man wolle als Tabellenführer überwintern, ergänzte der Salzburger, dessen Team zwei Punkte vor Sturm Graz liegt und am Dienstag in der Champions League daheim gegen Benfica Lissabon ums Überwintern im Europacup kämpft.

Für die Partie im Allianz Stadion waren bis Donnerstag über 19.000 Tickets verkauft. Im Stadion erwartet wird auch Rapid-Legende Antonin Panenka, der anlässlich seines 75. Geburtstags geehrt wird.

LASK in Bregenz gegen Lustenau

Für den LASK ist am Samstag (17.00) beim schwer angeschlagenen Schlusslicht Lustenau alles angerichtet für einen gelungenen Herbstabschluss. Mit dem neunten Saisonsieg soll der Rückstand auf Salzburg (7) und Sturm Graz (5) zumindest konstant bleiben, der dritte Platz unter dem Christbaum liegen. "Wir werden alles daransetzen, die Herbstsaison mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen", sagte Coach Thomas Sageder. Gespielt wird auf ungewohntem Terrain in Bregenz.

Weil sich die Lustenauer Heimstätte bis Saisonende im Umbau befindet, sind die Grün-Weißen zum Ausweichen ins ImmoAgentur-Stadion gezwungen, in dem sonst Zweitligist Schwarz-Weiß Bregenz zu Werke geht. Angesichts der bisherigen Heimvorstellungen 2023/24 scheint das kein Nachteil zu sein. Die bisherigen drei Punkte wurden allesamt in der Fremde erspielt, zuhause kassierte man acht Niederlagen in ebenso vielen Partien.

Violettes Duell

Der Wiener Austria hilft zum Jahresabschluss am Wörthersee nur ein Sieg weiter. Im Fünfkampf um drei Plätze in der oberen Tabellenhälfte haben die "Veilchen" als Achter der Tabelle derzeit die schlechtesten Karten. Ein Erfolg bei der Austria aus Klagenfurt am Samstag (17.00 Uhr) würde die Chancen der Favoritner aber deutlich verbessern. Die Kärntner haben als Fünfter fünf Zähler Vorsprung auf den Konkurrenten und können einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe machen.

Austria Wiens Trainer Michael Wimmer wollte den Druck nicht zu groß aufbauen. Der Deutsche blickt einer Partie entgegen, in der der Kontrahent in erster Linie Tore verhindern will. "Wir erwarten ein Spiel, wo der Gegner natürlich weiß, wie die Tabellensituation ist. Ihre Devise wird sein, den Vorsprung mit in die Winterpause zu nehmen." Selbst wolle man selbstredend dranbleiben. "Ich sehe es nicht als Endspiel um die Meistergruppe, weil danach noch fünf Spiele bis zur Teilung anstehen", betonte Wimmer aber. (APA, red, 9.12.2023)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen:

SK Rapid - FC Red Bull Salzburg (Wien, Allianz Stadion, 14.30 Uhr, SR Altmann). Bisheriges Saisonergebnis: 0:2 (a)

Rapid: Hedl - Kasanwirjo, Querfeld, Sollbauer, Auer - Sattlberger, Grgic - Kühn, M. Seidl, Grüll - Burgstaller

Es fehlen: Kongolo (gesperrt), Cvetkovic (verletzt), Hofmann (nach Infekt)

Salzburg: Schlager - Dedic, Piatkowski, Baidoo, Guindo - Bidstrup - Capaldo, Sucic, Gloukh - Ratkov, Nene

Es fehlen: Kjaergaard (Schulter), Solet (Oberschenkel), Terzic (Adduktoren)

Fraglich: Pavlovic (Oberschenkel)

* * *

SC Austria Lustenau - LASK (Bregenz, ImmoAgentur Stadion, 17.00 Uhr, SR Lechner). Bisheriges Saisonergebnis: 0:2 (a)

Lustenau: Schierl - Moltenis, Boateng, Grujcic - Anderson, Tiefenbach, Grabher, Diallo - Rhein, Baden Frederiksen, Diaby

Es fehlen: Fridrikas (Muskelverletzung), Maak (im Individualtraining), Devisate (Kreuzbandriss), Surdanovic (Knieverletzung)

LASK: Lawal - Ziereis, Andrade, Talowjerow - Stojkovic, Ljubic, Horvath, Bello - Ljubicic, Zulj, Usor

Es fehlen: Mustapha, Taoui, Wiesinger (alle verletzt)

* * *

SK Austria Klagenfurt - FK Austria Wien (Klagenfurt, 28 Black Arena, 17.00 Uhr, SR Ciochirca). Bisheriges Saisonergebnis: 2:2 (a). Cup-Achtelfinale: 0:1 (a).

Klagenfurt: Menzel - Djoric, Mahrer, Wimmer - Bonnah, Gemicibasi, Benatelli, Irving, Schumacher - Karweina, Jaritz

Es fehlen: Arweiler (Fuß), Gkezos (nach Sprunggelenks-OP), Cvetko (Fußsohle), Straudi (Sprunggelenk), Soto (Reha nach Bandscheiben-OP), May (Aufbautraining), Knaller (Knöchel)

Fraglich: Schwarz, Robatsch (beide erkrankt)

Austria: Früchtl - Handl, Martins, Galvao - Ranftl, Potzmann, Jukic, Polster - Gruber, Asllani, Fischer

Es fehlen: Plavotic (Individualtraining), Raguz, El Sheiwi, Wustinger (alle rekonvaleszent)

Fraglich: Fitz (Rippenprellung), Martins (angeschlagen)