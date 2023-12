"Für meinen Glauben", "Pax Massilia" und "The Walking Dead: Daryl Dixon" - mit Radiotipps

9.05 KOMÖDIE

Don Camillos Rückkehr (Il ritorno di Don Camillo, I/F 1953, Julien Duvivier) Nach der Verbannung in die Berge kehrt Pfarrer Don Camillo in sein Dorf in der Poebene zurück, wo es wieder Wickel mit dem kommunistischen Bürgermeister Peppone gibt. Der zweite Teil der Giovanni-Guareschi-Verfilmungen mit Fernandel und Gino Cervi als streitlustigen wie versöhnungsbereiten Widersachern. Bis 11.15, ORF 2

20.15 DOKUREIHE

Die Hüter des Waldes Um die Mongolei, das Tal der Bären geht es in der ersten Dokumentation, die von Rangern erzählt, die versuchen, Wildtiere in das Naturschutzgebiet Ulaan Taiga zurückzuholen. Danach geht es ab 21.40 um Brasilien und die Aufforstung des Regenwaldes. Bis 22.35, Arte

21.45 DRAMA

Der Rausch (Druk, DK 2020, Thomas Vinterberg) Mads Mikkelsen als gebrochener Lehrer, der im alkoholischen Dauerpegel die Lösung sucht. Die erneute Zusammenarbeit mit Thomas Vinterberg bescherte Mikkelsen endliche eine wunderbare Tanzszene. Bis 23.25, One

1.30 DRAMA

Für meinen Glauben (Dévoilées, CH 2018, Jacob Berger) Von drei Frauen dreier Generationen und ihren Geheimnissen erzählt Jacob Berger in seinem Film: Léa (Julie Gayet) ist vom Verhalten ihrer zum Islam konvertierten Tochter Anaïs (Lola Créton) alarmiert. Großmutter Isabelle (Marthe Keller) erkennt sich hingegen in der Enkelin selbst wieder. Bis 3.10, Arte

Streaming

KRIMISERIE

Pax Massilia (F 2023, Olivier Marchal) Eine Gruppe von Polizisten mit ihren ganz eigenen Methoden versucht eine Gruppe gefährlicher Krimineller aufzuspüren, um ein Blutbad in Marseille zu verhindern. Entwickelt hat die Krimiserie der französische Autor, Regisseur, Schauspieler und ehemalige Polizist Olivier Marchal, der schon für die Erfolgsserie Braquo verantwortlich zeichnete. Netflix

SPIN-OFF

The Walking Dead: Daryl Dixon (USA 2023, Daniel Percival, Tim Southam) Das Spin-off von The Walking Dead führt in ein postapokalyptisches Frankreich, wo Daryl Dixon (Norman Reedus) ohne Erinnerung erwacht. Canal+

THRILLER

Leave the World Behind (USA 2023, Sam Esmail) Ein Luxusurlaub in Long Island wird nach einem mysteriösen Blackout zum Horrortrip. Mit Julia Robert, Ethan Hawke und Mahershala Ali. Netflix

Trauen sich nach einem mysteriösen Blackout in ihrem Refugium in Long Island gegenseitig nicht so recht über den Weg (von links): Myha’la Herrold, Mahershala Ali, Ethan Hawke und Julia Roberts in "Leave the World Behind", zu sehen auf Netflix. AP/Netflix

MUSIKERDOKU

Kanye West – Ikone und Skandal (The Trouble with KanYe, GB 2023, Stefan Mattison) Wie wird man vom verehrten Popstar, Innovator und Modeunternehmer zu einem den Holocaust leugnenden Trump-Fan und Liebling der extremen Rechten? BBC-Journalist Mobeen Azhar spürt Kanye West in seiner Doku nach und widmet sich dabei auch Fragen psychischer Gesundheit und der fatalen politischen Strahlkraft des Musikers. Sky

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Afghanische Politikerinnen im Exil Afghanische Politikerinnen blicken zurück auf ihre Lebensgeschichten. Bis 10.00, Ö1

10.05 LIVE

Klassik-Treffpunkt: Lukas Resetarits Der Kabarettist und Schauspieler ist zu Gast bei Albert Hosp im Radiokulturhaus. Bis 11.35, Ö1

12.00 NACHRICHTEN

Im Journal zu Gast ist Shoura Hashemi, Amnesty International Österreich. Bis 12.56, Ö1

17.05 MAGAZIN

Diagonal: Zum Thema Gas Gas bringt die Welt zum Wanken, ist aber noch unverzichtbar. Bis 19.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 9.12.2023)