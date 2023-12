9.45 MAGAZIN

Twist: Traumberuf Influencerin? Wie glamourös ist der scheinbare Traumberuf vieler junger Frauen wirklich? Das Arte-Magazin hat vier Influencerinnen getroffen und mit einer Psychologin auch die Folgen des transportierten Frauenbilds abgeklopft. Bis 10.20, Arte

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV). Die Fragen stellen Hanna Kordik (Die Presse) und Hans Bürger (ORF). Bis 12.00, ORF 2

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight Rises (GB/USA 2012, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. Mit The Dark Knight führte er seine Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle konsequent düster zu Ende. Das Ergebnis gilt vollkommen zu Recht als eine der besten Comicverfilmungen überhaupt. Bis 23.25, ATV

21.55 THRILLER

Angel Heart (USA 1987, Alan Parker) Privatdetektiv Harry Angel (Mickey Rourke) bekommt im New York des Jahres 1955 vom mysteriösen Louis Cyphre (Robert De Niro) den Auftrag, einen verschwundenen Musiker zu finden. Von Alan Parker (Pink Floyd – The Wall) als labyrinthischer Thriller voll düster-sinnlicher Bilder inszeniert. Im Anschluss ist die Doku Robert De Niro – Stiller Antiheld über einen der Hauptdarsteller zu sehen. Bis 23.45, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Klimakleber – Helden oder Kriminelle? Darüber diskutieren: Laura Sachslehner (Landtagsabgeordnete Wien, ÖVP), Sonja Wogrin (Leiterin Institut für Elektrizitätswirtschaft und Energieinnovation, TU Graz), Anja Windl (Klimaaktivistin Letzte Generation), Rosmarie Wydler-Wälti (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz), Philipp Blom (Schriftsteller und Historiker). Bis 23.05, ORF 2

2.40 COMING OF AGE

Lady Bird (USA 2017, Greta Gerwig) Die 17-jährige, künstlerisch ambitionierte Christine, genannt "Lady Bird", versucht sich im Schatten ihrer Mutter zu definieren und ihrer Heimatstadt Sacramento zu entkommen. Das feine Regiedebüt von Greta Gerwig mit einer großartigen Saoirse Ronan in der Titelrolle. Bis 4.05, ORF 1

Will Sacramento entfliehen und auf ein Kunstcollege an der Ostküste gehen: Saoirse Ronan in "Lady Bird", ORF 1, 2.40 Uhr. ORF/Universal

Radiotipps

9.05 ESSAY

Gedanken: Was sind der Menschen Rechte? Gedanken der Menschenrechtsexpertin Marianne Schulze. Bis 10.00, Ö1

13.10 QUIZ

gehört.gewusst: Das Ö1 Quiz Drei Kandidatinnen und Kandidaten aus ganz Österreich lösen mit Bernhard Fellinger Rätsel aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Bis 14.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: "Die Natur ist innen" Der am 2. Dezember verstorbene Maler und Pionier der abstrakten Malerei in Österreich Wolfgang Hollegha wurde 1929 in Klagenfurt geboren und lebte in der Steiermark. Bis 14.55, Ö1 (Karl Gedlicka, 10.12.2023)