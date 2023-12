Die 38-Jährige Frau und das elfjährige Kind stürzten acht bis zehn Meter in die Tiefe. APA/BARBARA GINDL

Am Freitagvormittag kam es zu einem Unfall beim Sessellift Lärchwald in Schwendau im Tiroler Bezirk Schwaz. Ein Sessel in dem eine dreiköpfige Familie saß, rutschte aus bislang ungeklärter Ursache nach hinten und kollidierte mit der folgenden, leeren Garnitur. Die 38-Jährige Frau und das elfjährige Kind stürzten dabei acht bis zehn Meter in die Tiefe, der Vater konnte sich im Lift halten.

Die Mutter erlitt nach Angaben der Polizei schwere Rücken- bzw. Beckenverletzungen. Die Ausprägung der Blessuren des Buben und des Vaters war zunächst unklar. Die Familie wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.

Der Betrieb des Liftes wurde eingestellt, Polizei und Seilbahnbehörde sollen nun die Unfallursache klären. (mae, APA, 8.12.2023)