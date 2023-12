Neue Straßen sind heute kein Garant mehr für Wirtschaftsaufschwung. Die totale Verautomobilisierung der Gesellschaft ist an einem Endpunkt angelangt. Foto: Imago / Stefan Zeitz

Es war einmal alles so einfach. Der Bau von neuen Straßen garantierte Wirtschaftsaufschwung. So ungeschickt konnte man gar nicht vorgehen, dass eine neue Autobahn nicht auch gleich einen positiven wirtschaftlichen Effekt nach sich zog.

Zu diskutieren gab es unter diesen Bedingungen nicht viel. Die Gewaltenteilung war klar: Der Staat ließ die Straßen bauen, Wirtschaft und Privatpersonen kauften die Vehikel. Es konnte einfach nix schiefgehen. Denn die goldene Regel lautete und wurde auch eisern durch die Wirklichkeit bestätigt: Jede Straße füllt sich von selbst, und zwar so lange, bis sie ausgebaut werden muss. Ähnlich funktionierte es in der Wirtschaft.

Perpetuum mobile

Konnte ein Land, eine Stadt, eine Gemeinde, einen Autohersteller anlocken, so schien die wirtschaftliche Zukunft einer ganzen Region über Jahrzehnte gesichert. Henry Fords wirtschaftliches Perpetuum mobile von den Arbeitern, die dann die Autos kauften, funktionierte. Supermärkte mit ihren monströsen Parkplätzen wirkten wie ein endgültiger Turboschub zur totalen Verautung der Gesellschaft.

Und jetzt? Ende der bequemen Eigendynamik. Denn es gibt kein Perpetuum mobile. Irgendwo geht immer was verloren. Und wenn es die Lebensqualität in vielfältigstem Sinn ist. Also: Neuorientierung. Neuorganisation sämtlicher Transportaufgaben.

Das Auto selbst wird nicht verlorengehen. Aber es muss neu erfunden werden. Nicht nur in seinen technischen Dimensionen, sondern auch in seiner Gewichtung und Einordnung in die gesellschaftlichen Abläufe. (Rudolf Skarics, 8. Dezember 2023)