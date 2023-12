Die gefeierten Filmdebüts "How to Have Sex" und "Dead Girls Dancing" werfen einen zeitgemäßen, weiblichen Blick auf das Sexklamotten- und Coming-of-Age-Genre

Skye, Em und Tara wollen in Griechenland vor allem feiern und Sex haben. © capelight pictures, Nikolopoulos Nikos

Zweimal drei Freundinnen auf Maturareise. Das englische Filmdebüt von Molly Manning Walker How to have Sex feiert Ballermann in Griechenland, Anna Rollers deutsches Pendant Dead Girls Dancing irrlichtert in einem ausgestorbenen italienischen Dorf. Beide Regisseurinnen sind 1993 geboren, und wo Roller eher auf den verspielten Modernismus der 1960er-Jahre schielt, gibt Walker der Sexklamotte einen zeitgemäßen Anstrich. Dafür gabs am Samstagabend den Europäischen Filmpreis als bester Erstlingsfilm.

Hauptdarstellerin Mia Mc Kenna-Bruce und Regisseurin Molly Manning Walker gewannen für "How to Have Sex" den Filmpreis für den besten europäischen Erstlingsfilm. AFP/ODD ANDERSEN

Party, Party, Party ...

In How to have Sex haben die jungen Britinnen Skye, Em und Tara vor allem zwei Dinge vor: Feiern und Sex haben. Bei Letzterem hat Tara (Mia McKenna-Bruce), die gut einen Kopf kleiner ist als alle anderen, Aufholbedarf. Und wo ließe sich der besser beheben, als in dem verschwitzten Griechenland-Resort, das von gleichaltrigen Feierwütigen überschwemmt ist?

Das Problem ist, dass das in Neonfarben leuchtende freizügige Partykorsett keinen Platz für echte Gefühle zulässt. Denn eigentlich mag Tara Badger, der aber wird von Skye nicht als "hot" eingestuft. Also vielleicht doch lieber sein Freund Paddy?

Einsam unter Freundinnen

Der Plan geht zwar auf, aber Taras Fröhlichkeit und Selbstwertgefühl bleiben auf der Strecke. Sex, vor allem das erste Mal, kann sich auch verdammt entwürdigend anfühlen und einsam machen. Selbst wenn man Ja gesagt hat.

In Anna Rollers rhythmisch und farblich vollkommen andersartigem Dead Girls Dancing brechen drei Münchnerinnen nach Italien auf. Sie sammeln eine mysteriöse Anhalterin ein, in die sich Ira (Luna Jordan) verliebt, haben eine Autopanne und stranden in einem menschenleeren Dorf im Nirgendwo.

Dort vertreiben sie sich die Zeit mit Einbrüchen bei Kerzenschein, bis alles schiefgeht. Die Gruppendynamik hinkt, Aggressionen kommen zum Vorschein, und dumme Entscheidungen werden getroffen. Am Ende aber, darin gleichen sich die beiden fein beobachteten und hervorragend gespielten Filme, verspricht Heilung nur eines – eine freundschaftliche Geste, die sagt: Alles wird wieder gut. (Valerie Dirk, 10.12.2023)