Das Innenministerium, die Familiengruft der niederösterreichischen Volkspartei, hat aus dem Munde des dort amtierenden Untoten den Bundesländern gestattet, zwangsarbeitsunwilligen Asylwerbern die großzügigen Zuwendungen der öffentlichen Hände, wenn es sein muss, auf ein Kanzlermenü zu reduzieren, um so ihre Begeisterung für gemeinnützige Fronarbeit zu entflammen.

Diese Begleitmaßnahme zum 75-jährigen Jubiläum der Menschenrechte war aber nicht die größte türkise Leistung der Woche. Diese bestand vielmehr in der Veranstaltung, die die "Kronen Zeitung" am Donnerstag unter dem irreführenden Titel Kanzleramt feiert 100 Jahre und in 11, in Worten elf, Zeilen seiner Bedeutung entsprechend würdigte. Tatsächlich feierte der Bundeskanzler in einem Festakt sein zweijähriges Jubiläum als solcher, unter dem Vorwand, das dreihundert Jahre alte Gebäude beherberge seit hundert Jahren die Bundeskanzler der Republik.

Bundeskanzler Karl Nehmer (ÖVP). APA/MAX SLOVENCIK

Seinen Vorgängern Wolfgang Schüssel und Franz Vranitzky sowie seiner Vorgängerin Brigitte Bierlein – andere noch lebende Exemplare der Gattung mieden den Festakt –servierte der Jubilar sein Kanzlermenü, von dem es in der "Presse" hieß, "als Bundeskanzler der Republik ist es eine Ehre, dem Land zu dienen, und Dienen ist nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes".

Warnung vor Gefährdung der Demokratie

Dabei durfte auch die Berufung auf Leopold Figl wieder einmal nicht ausbleiben, diesmal ohne den Hinweis auf einen Mangel an Fensterglas zum Einschneiden, dafür aber angereichert um die Warnung vor einer Gefährdung der Demokratie durch Desinformation und Hassbotschaften, der mit Bildung nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene zu begegnen wäre. Diese Mahnung kam in einer Woche, in der sich Bildungsminister Polaschek mit dem in der Pisa-Studie konstatierten Pallawatsch für zufrieden erklärte, zwar im richtigen Augenblick, wird aber folgenlos bleiben, solange sich an einer Bildungspolitik nichts ändert, nach der Bildung vom Status des Elternhauses abhängt, worin Nehammers Partei nichts Schlechtes, sondern etwas Gutes sieht.

Diese ließ sich die Feststimmung auch nicht von der "Kleinen Zeitung" trüben, die ein paar Tage zuvor unter dem Titel "ÖVP wird schlecht gemanagt" melden musste: Industriellenvereinigung übt harsche Kritik an der Kanzlerpartei. Sie tat dies in Gestalt ihres Generalsekretärs, der bei einem CEO-Lunch des Blattes ein innerparteiliches Kanzlermenü auftischte. "Die ÖVP funktioniert nicht, weil sie schlecht gemanagt ist und derzeit noch über keine funktionierende politische Erzählung verfügt." Und das, obwohl sich Erzähler wie Sobotka die größte Mühe geben! Aber noch ließ man beim CEO-Lunch nicht alle Hoffnung fahren. So meinte Frau Holzinger-Burgstaller von der Erste Bank: "Wir müssen das Wahljahr 2024 irgendwie überstehen und dann hoffentlich Schwung holen für einen Aufschwung."

Hobby-Soziologe Andreas Mölzer

Überstehen ist alles, und die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. So auch im Hobby-Soziologen Andreas Mölzer, der in "Zur Zeit" etwas voreilig das österreichische Volk unter dem Titel Lob der Armut auf die Zeit unter einem Volkskanzler einstimmen möchte. Unsere drohende Verarmung muss nicht Verelendung bedeuten, sie bietet auch die Chance auf moralische Erneuerung. Dass mit einer solchen unter einem Volksparteikanzler nicht zu rechnen ist, sondern dass sie nur aus dem Bierzelt kommen kann, steht fest.

Und zwar so. Auch eine neue Arbeitsmoral könnte mit dieser Verarmung entstehen. Das alte deutsche Ideal "Arbeit adelt, Bildung macht frei" könnte solcherart wieder Platz greifen. Das neuere deutsche Ideal "Arbeit macht frei" muss auf seine Entfaltung noch etwas warten. Solcherart hätte unsere gegenwärtig zunehmend der Dekadenz verfallene Gesellschaft die Möglichkeit, in einer Periode des materiellen Mangels und der gemeinsam zu meisternden Not wieder zusammenzuwachsen. Und letztlich könnte damit aus unserer so zerrissenen und gespaltenen Gesellschaft wieder so etwas wie eine – horribile dictu – Volksgemeinschaft werden.

Es ist dieses Wort wieder, das die wahren Absichten der Blase um Kickl verrät, auch wenn sie sich noch so sehr bemühen, die geistige Herkunft ihrer Volksgemeinschaft als Volkstümlichkeit zu verharmlosen, wenn Verschleiern nicht mehr hilft. Bleibt zu hoffen, dass die Industriellenvereinigung ihren Schwung für den Aufschwung richtig hinkriegt. (Günter Traxler, 9.12.2023)