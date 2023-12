Liebe Leserin, lieber Leser,

die Game Awards sind abgeschlossen. Und auch wenn es vorab schon abzusehen war, welcher Titel als "Game des Jahres" ausgezeichnet wird, so finden sich in den Nebenkategorien auch einige Überraschungen. Ganz zu schweigen davon, dass die Gala auch immer einen Blick in die Zukunft bietet. Somit zeigen wir nicht nur die besten Spiele des aktuellen Jahres, sondern auch die Trailer für kommende Highlights. Eines der kommenden Games gilt ohnehin als fixer Blockbuster: wir erklären, was es mit der Faszination für "GTA" auf sich hat.

Währenddessen streitet sich Tesla weiterhin mit schwedischen Arbeitern, während Musk wieder hemmungslos über den Elektroautohersteller twittern will. Auf seinem Social Network namens X rollt er indes schrittweise die KI namens Grok aus.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

Das sind offiziell die besten Spiele des Jahres 2023

Das sind die wichtigsten Spiele-Ankündigungen der Game Awards

Phänomen "GTA" und warum alle schon viel zu lange auf die Fortsetzung warten müssen

Florian Tursky: Einrichtung von ID Austria scheitert vor laufender Kamera

Förderungen für Elektroautos werden in Österreich verlängert

Tesla kann ab 20. Dezember keine Autos mehr an Schweden verschiffen

Elon Musk rollt KI-Chatbot Grok für X-Abonnenten aus

Elon Musk will wieder frei über Tesla twittern dürfen

Ukrainisches Start-up regeneriert Jimmy Stewarts Stimme für eine Gute-Nacht-Geschichte

Beim Facebook-Messenger wird Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Standard

Ex-CEO von Binance muss bis zu seiner Verurteilung in den USA bleiben

Britische Kartellaufsicht nimmt Microsoft/OpenAI-Partnerschaft unter die Lupe