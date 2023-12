Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass es in westlichen Intellektuellen-und Künstlerkreisen, auch an Eliteuniversitäten, vor propalästinensischen und oft auch anti-israelischen und auch antisemitischen Gruppen nur so wimmelt. Das hat etwas zu tun mit nacktem linkem Antisemitismus, aber auch mit einem (bewusst) missverstandenen "Antikolonialismus". Israel wird als (weiße) Kolonialmacht bezeichnet.

Jetzt kommt aber auch ein anderes Motiv zum Vorschein: der Wunsch mancher Kreise, linker wie rechter, den Holocaust zu relativieren. Damit soll im "progressiven" Diskurs den Israelis (letztlich auch den Juden an sich) ein Argument und damit das Existenzrecht entzogen werden. Wobei gleichzeitig gesagt werden muss, dass Kritik an der verhängnisvollen Besatzungs- und Siedlungspolitik Israels und an der überschießenden Kriegsführung in Gaza keinen Antisemitismus oder Antiisraelismus darstellt – solange nicht das vom Holocaust hergeleitete Existenz- und Gegenwehrrecht Israels grundsätzlich infrage gestellt wird.

Abgelegte Rosen beim Holocaust-Mahnmal in Berlin. AFP / Tobias Schwarz

Relativierungen

Besonders tragisch ist es, wenn Institutionen der höchsten Intellektualität und Ausbildung beginnen, bei der Relativierung des Holocaust und des Existenzrechts Israels mitzumachen – entweder aus heimlicher "antikolonialistischer" Sympathie oder aus purer Feigheit vor den Radikalen unter den Studenten. Vor kurzem sagten die Präsidentinnen der drei prestigereichsten US-Universitäten – Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) und Pennsylvania – vor einem Ausschuss des US-Kongresses zur Frage aus, warum sie nichts gegen die (impliziten) Vernichtungsaufrufe gegen Israel bei propalästinensischen Demos getan hätten.

Auf die provokant formulierte Frage einer rechten republikanischen Abgeordneten aus New York, ob der "Aufruf zum Völkermord" nicht gegen die Hassrichtlinien der Unis verstoße, antwortete Harvard-Präsidentin Claudine Gay, das hänge vom "Kontext" ab. Auch die anderen Präsidentinnen schwurbelten herum und verwiesen auf den "Kontext": Es komme darauf an, ob sich Hassaufrufe gegen eine Einzelperson richteten und ob aus Worten auch Taten würden. Und, so Gay, man sei der freien Meinungsäußerung verpflichtet, auch bei Ansichten, die "anstößig, beleidigend und hasserfüllt" seien.

Tatsächlich gilt die Meinungsfreiheit in den USA auch für Aussagen, für die man in Österreich ein Verfahren wegen Wiederbetätigung bekäme. Aber wer so etwas duldet – auch in Österreich waren etwa an der Central European University in Wien ähnliche Slogans zu hören –, hat als Chef einer Bildungsinstitution spektakulär versagt.

Entsetzliche Genozide

Wie gesagt, im Hintergrund geht es darum, Israel das Existenzrecht durch Relativierung des Holocaust abzusprechen. Wenn der Holocaust nicht das singuläre Menschheitsverbrechen war – dann braucht es auch keinen sicheren Ort für Juden. Im "anti-kolonialen" Diskurs läuft das schon länger. Wobei nur zur Klärung gesagt sei: Es gab auch andere entsetzliche Genozide – die Massaker der Mongolen, die jahrhundertelange Dezimierung der indigenen Völker Amerikas durch (hauptsächlich spanische) Eroberer, der Mord an den Armeniern in der Türkei. Aber der innerhalb einer "Kulturnation" planmäßig gefasste und industriell-bürokratisch umgesetzte Beschluss, eine ganze Volksgruppe bis zum letzten Menschen auszurotten, den gab es nur für die Juden (und die Sinti und Roma).

Dieses "In-den-Kontext-Setzen" des Holocaust bedeutet eine tiefe Krise im intellektuellen Milieu. Derlei darf an Stätten höherer Bildung nicht geduldet werden. (Hans Rauscher, 9.12.2023)