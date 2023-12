Matchwinner Harvey Elliott jubelt. IMAGO/Adam Davy

London – Mohamed Salah mit seinem 200. Tor für die Reds und Harvey Elliott mit einem Treffer in der Nachspielzeit haben Liverpool am Samstag einen 2:1-Auswärtssieg bei Crystal Palace beschert. Das Team von Jürgen Klopp liegt in der Premier League damit vorerst voran. Crystal Palace legte durch einen von Jean-Philippe Mateta verwerteten Elfmeter (57.) vor, eine Viertelstunde vor Schluss sah Jordan Ayew bei den Hausherren aber Gelb-Rot. Salah (76.) traf eine Minute später zum Ausgleich.

Für den Ägypter war es sein 150. Tor in der Premier League. Der eingewechselte Elliott drehte die Partie in der 91. Minute. In der zehnminütigen Nachspielzeit bewahrte Torhüter Alisson die Gäste mit einer Parade noch vor dem Ausgleich. (APA, 9.12.2023)