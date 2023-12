Teheran – Die diesjährige Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi aus dem Iran ist 24 Stunden vor ihrer Preisverleihung in einen dreitägigen Hungerstreik getreten. Das gab die Menschenrechtlerin am Samstag auf ihrer Instagram-Seite bekannt, die Bekannte im Ausland für sie pflegen. Anlass des Hungerstreiks ist laut Mohammadi der Tag der Menschenrechte.

"Am Tag der Nobelpreisverleihung will ich somit die Stimme der Iraner sein, die gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung protestieren", schrieb die 51-Jährige.

Mohammadi verbüßt im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran mehrere Haftstrafen und ist unter anderem wegen dem Vorwurf der Verbreitung von Propaganda angeklagt. Am 6. Oktober wurde die Journalisten und Frauenrechtlerin für ihren Widerstand gegen die theokratische Führung im Iran mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Das Regime hat sie 13 Mal verhaftet, fünf Mal verurteilt und zu insgesamt 31 Jahren Gefängnis und 154 Peitschenhieben verurteilt.

In einem aus dem Gefängnis geschmuggelten Schreiben sagt Mohammadi, dass sie ihre Kinder am meisten vermisse. AFP/NARGES MOHAMMADI FOUNDATION/

Ihre 17-jährigen Zwillingskinder, die in Paris im Exil leben, sollen den Preis am 10. Dezember im Osloer Rathaus entgegennehmen und in ihrem Namen die Friedensnobelpreisrede halten. In einem aus dem Gefängnis geschmuggelten Brief, den der schwedische Fernsehsender SVT diese Woche veröffentlichte, erklärte Mohammadi, sie werde weiter für die Menschenrechte kämpfen, selbst wenn dies ihren Tod zur Folge hätte. Zudem sagte sie, dass sie ihre Kinder am meisten vermisse. (APA, red, 9.12.2023)