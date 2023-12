Real lässt Punkte liegen. AFP/CRISTINA QUICLER

Sevilla – Real Madrid ist in der spanischen Meisterschaft bei Betis Sevilla nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Der mit David Alaba in der Verteidigung spielende Tabellenführer ging durch das zwölfte Saisontor von Jude Bellingham in LaLiga in der 53. Minute in Führung, Aitor Ruibal (66.) gelang keine Viertelstunde später aber der Ausgleich für die Andalusier. Mit 39 Punkten führt Real die Tabelle an, der FC Girona könnte aber am Sonntag mit einem Sieg beim FC Barcelona vorbeiziehen.

Barcelona hat als aktueller Dritter wiederum die Möglichkeit, den Rückstand auf die Madrilenen auf zwei Punkte zu verkürzen. (APA, 9.12.2023)