Bei der Einwechslung von Marko Arnautovic war das Match gegen Udinese bereits gelaufen. AP/Antonio Calanni

Mailand – Marko Arnautovic hat mit Inter Mailand in der Serie A keine Schwächen gezeigt. 4:0 gewann der Tabellenführer am Samstagabend gegen Udinese. Hakan Calhanoglu (37./Elfmeter), Federico Dimarco (42.) und Marcus Thuram (44.) trafen binnen sieben Minuten vor der Pause zur beruhigenden Drei-Tore-Führung. In der zweiten Halbzeit stand Arnautovic ab der 56. Minute am Feld. Inter verwaltete das Resultat, Lautaro Martinez (84.) gelang im Finish der Partie der Endstand.

In der Tabelle liegen die Nerazzurri nun wieder zwei Zähler vor Juventus Turin, das Freitagabend 1:0 gegen Napoli gewonnen hatte. Milan hat nach einem 2:3 bei Atalanta Bergamo am Samstag bereits neun Zähler Rückstand auf den Stadtrivalen. (APA, 9.12.2023)

Serie-A-Ergebnisse von Samstag:

Hellas Verona - Lazio Rom 1:1 (0:1)

Atalanta Bergamo - AC Milan 3:2 (1:1)

Inter Mailand - Udinese 4:0 (3:0) – Inter: Arnautovic ab 56.