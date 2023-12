Karl Schwarzensbergs eingeäscherte Überreste unter der blau-weißen Ahnenfahne, aufgebahrt im Veitsdom in Prag, die tschechische Ehrengarde hielt Ehrenwache. via REUTERS/POOL

Oft kann man an einem Begräbnis ablesen, wie wichtig eine Persönlichkeit den Nachlebenden war. Das wurde am Samstag eindrucksvoll bei der Trauerfeier "mit staatlichen Ehren" von Karl (Fürst) Schwarzenberg im Veitsdom auf dem Prager Burgberg (Hradschin) bewiesen.

Schon beim Zugang zum gotischen Dom, der durch die Höfe des Präsidentenpalast erfolgt, war eine riesige Vidiwall aufgestellt, die Fotos von Schwarzenberg für die Zuschauer draußen zeigte. Darunter jenes Foto, auf dem Schwarzenberg fröhlich zu seinem Büro in der Kanzlei des Präsidenten Vaclav Havel geht, den er als Dissidenten zur Zeit des Kommunismus unterstützt hatte.

Goldenes Vließ und Weißer Löwe

Im gotischen Dom hatten etwa 1500 Trauergäste Platz genommen, der Kirchenraum war mit dutzenden Kränzen geschmückt. Am Altar hielten vor dem schlicht gehalten Sarg Mitglieder der tschechischen Garde Ehrenwache. Vor dem Sarg die beiden höchsten Orden des Verstorbenen: das "Goldene Vließ" und der tschechische Orden vom "Weißen Löwen".

Unter den Trauergästen befanden sich außer der großen Familie mit seiner Gattin Therese, Schwarzenbergs Sohn Johannes und Tochter Lila an der Spitze zahlreiche Freunde und frühere Mitstreiter aus Tschechien, Österreich und mehreren europäischen Ländern.

Tschechiens Präsident Petr Pavel würdigte Schwarzenberg als "eine der letzten großen Figuren einer wichtigen Ära". IMAGO/Ondrej Deml

Der tschechische Staatspräsident Petr Pavel würdige in seiner Trauerrede den Verstorbenen: "Mit Karel Schwarzenberg verabschiedet sich eine bedeutende Persönlichkeit unserer modernen Geschichte. Er ist eine der letzten großen Figuren einer wichtigen Ära, in der Freiheit, Unterdrückung und Ungerechtigkeit durch neue Hoffnung und einen neuen Staat ersetzt wurden, dem er seinen nachhaltigen Stempel aufdrückte. Dieses Vermächtnis betont Menschlichkeit, Freundlichkeit und den Willen, den Menschen zu verstehen. Ihr, seine Angehörigen, kannten ihn so, wir kannten ihn, seine politischen Weggefährten und Gegner. Aber auch die bedeutendsten Weltführer kannten ihn so. Er gewann ihren Respekt als Außenminister, Vizepräsident, Kanzler von Präsident Václav Havel oder zuvor als Vorsitzender der Internationalen Helsinki-Föderation für Menschenrechte, der konkreten Inhalt und Bedeutung verlieh."

Zur über zweistündigen Messe in der eisigen Kathedrale war auch der schwer kranke, frühere tschechische Präsident Milos Zeman erschienen, gegen den Schwarzenberg um die Präsidentschaft angetreten war und immerhin 45 Prozent erreichte.

Hochrangige Vertreterinnen aus Politik und Aristokratie waren bei der Totenmesse dabei: Tschechiens Präsident Petr Pavel und seine Frau Eva Pavlova, die slowakische Präsidentin ZuzanaČaputová, Henri Großherzog von Luxemburg, Albert II. Prinz von Monaco und Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein (v. li.). IMAGO/Roman Vondrous

Die europäische Hocharistokratie war stark vertreten, darunter Vertreterinnen und Vertreter aus regierenden Häusern wie Prinzessin Astrid von Belgien mit ihrem Mann Lorenz Habsburg-Lothringen, Fürst Albert von Monaco, Großherzog Henri von Luxemburg und Erbprinz Alois von Liechtenstein.

Karl Schwarzenberg, der kurz vor seinem 86. Geburtstag starb, hatte große Teile des Ablaufs des Hochamts selbst festgelegt. Neben Mozarts Requiem und der tschechischen Nationalhymne erklangen auch traditionelle tschechische Weisen, zum Teil aus dem 10. Jahrhundert. Auch ein "Hippie-Pfarrer" trug auf der Gitarre ein fröhliches Lied vor. Die tschechische hohe Geistlichkeit war mit dem Erzbischof von Prag an der Spitze erschienen.

Die zwei höchsten Orden Schwarzenbergs und dahinter der Priester, der mit einer Gitarre ein Lied anstimmte. IMAGO/Ondrej Deml

Die Würdigung durch den Staatspräsidenten Pavel traf den Kern von Schwarzenbergs Persönlichkeit, der, in Prag geboren, vor den Kommunisten fliehen musste, lange in Österreich lebte, nie die Hoffnung auf eine Befreiung von der Diktatur aufgab, aktiv an dieser Befreiung mitwirkte, dann wichtige Funktionen übernahm, aber selbst nicht mit Kritik an den nachkommunistischen Zustanden übte: "Selbst als er hier nicht leben konnte, ließ er keine Gelegenheit aus, sein Land zu unterstützen. Karel Schwarzenberg tat nicht das, was diesem Land und seinen Bürgern gefallen würde, sondern das, was für sie gut war. Er sagte nicht Dinge, um zu gefallen, sondern er berücksichtigte vor allem, immer auf der richtigen Seite zu stehen, auch wenn es gerade nicht populär war. Diese Art politischer Ehrlichkeit wird uns fehlen."

Letzte Abfahrt von der Prager Burg, viele Menschen in der Stadt verabschiedeten sich von Karl Schwarzenberg. IMAGO/Roman Vondrous

Nach der Trauerfeier wurden die sterblichen Überreste in das südböhmische Schloss Orlik der Schwarzenbergs zur Bestattung überführt. Das offizielle Österreich nimmt am 16. Dezember Abschied in einer Seelenmesse im Stephansdom. (Hans Rauscher, 10.12.2023)