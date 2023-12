Zum Abschied eines großen Punk-Poeten säumten am 8. Dezember Menschen Dublins Straßen. EPA/MOSTAFA DARWISH

Dublin - Mit einem Trauerzug haben sich Fans von dem gestorbenen Pogues-Sänger Shane MacGowan verabschiedet. Der Musiker war im Alter von 65 Jahren gestorben. In der irischen Hauptstadt Dublin nahmen Menschen am Freitag nun Abschied - sie säumten die Straßen, als eine Pferdekutsche mit MacGowans Sarg durch die Stadt fuhr. Einige Menschen sangen das Lied "Dirty Old Town".

Auch Stars wie Johnny Depp oder Nick Cave zollten MacGowan die letzte Ehre. Cave sang in der Kathedrale "A Rainy Night in Soho" zum Abschied.

Stars wie Johnny Depp oder Nick Cave nahmen an Shane MacGowans Beerdigung teil. EPA/STR

MacGowans Sarg war mit einer irischen Flagge bedeckt, ein altes Schwarz-Weiß-Foto an der Kutsche zeigte ihn als jungen Mann mit Zigarette in der Hand.

MacGowan war am ersten Weihnachtsfeiertag 1957 in der südostenglischen Grafschaft Kent geboren worden, hatte sich bei seiner Musik aber auf seine irischen Wurzeln besonnen. Schon als Kind begann er, Alkohol zu trinken. Später litt er unter den Folgen starken Alkohol- und Drogenmissbrauchs. Berühmt wurde er vor allem mit dem Lied "Fairytale Of New York" mit Kirsty MacColl.

MacGowan war nach langer Krankheit gestorben, wie seine Ehefrau Victoria Mary Clarke vergangene Woche bei Instagram mitgeteilt hatte. Bei dem Trauerzug in Dublin warteten Menschen am Freitag mit Blumen in der Hand oder machten Fotos. Später sollte es in der kleineren Stadt Nenagh südwestlich von Dublin eine Trauerfeier geben. (APA, red, 10.12.2023)