Eine dünne Haut könne sie sich nicht leisten, sagt Helga Fichtinger. Anfeindungen versuche sie nicht persönlich zu nehmen. Das gehöre zu ihrer Funktion. Das müsse man eben aushalten.

Helga Fichtinger führt die Streiks und Protestkundgebungen im Handel an. APA/HELMUT FOHRINGER

Fichtinger gilt als Urgestein der Gewerkschaft. Seit 20 Jahren verhandelt die gebürtige Waldviertlerin Kollektivverträge – für Banken und Versicherungen ebenso wie fürs Metallgewerbe. Lange arbeitete sie abseits der Öffentlichkeit. Seit sie federführend das Feilschen der Gehälter in Österreichs Handel für 430.000 Angestellte übernahm, steht sie als streitsame Vertreterin der Arbeitnehmer im Fokus.

Anders als in der Industrie eskalierten Konflikte um den Kollektivvertrag im Handel bisher nie in Streiks. Heuer lässt es Fichtinger jedoch darauf ankommen. Finanziell ins Mark trifft das stundenweise Lahmlegen einzelner Geschäfte die Branche in Summe nicht. Weder werden Produktionen blockiert noch Kunden großräumig ausgesperrt. Gift fürs Konsumklima sind die Proteste dennoch. Händler warnen vor einem Förderprogramm für Amazon.

Fichtinger ist gelernte Industriekauffrau. Als Lehrling eines Elektroindustriebetriebs ging sie einst bei einem Bundeswettbewerb als Landessiegerin hervor. Sie wurde Jugendvertrauensrätin in der Gewerkschaft, absolvierte die Sozialakademie. Wegbegleiter attestieren ihr extreme Disziplin und Hartnäckigkeit, loben ihre Handschlagqualität.

Vorbild und Feindbild

Naturgemäß weniger schmeichelhaft fällt das Urteil jener Sozialpartner aus, die ihr in Lohnrunden gegenübersitzen. Eskalation um der Eskalation willen werfen ihr Arbeitgebervertreter vor. Sie agiere mit ihren Kollegen fernab der wirtschaftlichen Realität. Sie erfreue sich am Zulauf neuer Mitglieder für die Gewerkschaft – ohne einen Gedanken an Unternehmen zu verschwenden, denen finanziell die Luft ausgehe, so die Klagen. Ihre Bereitschaft für Konsens liege bei null.

Fichtinger selbst ortet Hinhaltetaktik vielmehr in den Reihen der Arbeitgeber, bringt für diese jedoch Verständnis auf: Sei der Handel doch in sich selbst gespalten. Große Konzerne, unter deren Dach die Mehrheit der Handelsbeschäftigten arbeitet, seien durchaus bereit, sich faire Gehälter zu leisten, ist sie sich sicher. Erbitterten Widerstand leisteten vielmehr die kleineren Betriebe.

Energie für Konflikte schöpft sie im Waldviertel mit ihrer Familie und zwei Hunden. Ihr Mann ist gebürtiger Grieche. Auch Griechenland als zweite Heimat sorgt für Entspannung. (Verena Kainrath, 10.12.2023)