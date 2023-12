Kenshiki-Parade '23 nach den Enthüllungen der Neuheiten. Foto: Stockinger

Toyota Urban SUV Concept, Sport Crossover Concept, FT-Se Concept, FT-3e Concept, Hilux FCEV Prototyp, Proace Max. Und: Lexus LF-ZC Concept, LM: Das geht nur so paff-paff, eine schwarze Hülle nach der anderen fällt, der Blick wird frei auf die Tatsache, dass der weltgrößte Autohersteller nach der jüngstzeitlichen Modelloffensive sein Pulver noch lange nicht verschossen hat – ja man gewinnt geradezu den Eindruck, die legen jetzt erst richtig los.

Der FT-Se war schon auf der Japan Mobility Show einer der Stars - in absehbarer Zeit wird daraus ein knackiger Elektro-Sportwagen. Foto: Stockinger

Wir befinden uns beim Kenshiki-Forum in Brüssel, wie 2022 veranstaltet am Flughafen in einem einstigen Hangar. Kenshiki heißt auf Deutsch Einblicke, die gewährt der Hersteller auch heuer wieder reichlich, das Forum ist ja stets eine Vorschau zum Neuheitenprogramm des Folgejahres mit erweiterter Erzählbasis: Erläuterung und Vertiefung der technologischen und soziologischen Philosophie.

Der Luxustransporter Lexus LM fährt nächstes Jahr vor, allerdings nicht in Österreich. Foto: Stockinger

Die wiederum lauten aktuellst: "Mobilität für alle" und "Die Zukunft wird nicht von irgendwem entschieden, sondern von uns allen." Die Slogans erschallten schon zur Japan Mobility Show in Tokio bei der Pressekonferenz am Messestand, nun nicht ganz unerwartet erneut in Brüssel. Und Toyota beharrt für sich darauf: Dieser Weg in das "unentdeckte Land" (Shakespeare, Hamlet), die Zukunft nämlich, sei ein multipler – der Hersteller ist eine der wenigen Branchengrößen, die nicht alles auf die einzige und alleinseligmachende Karte der batterieelektrischen Mobilität setzen.

TME-Chef Matt Harrison erläutert Toyotas Strategie auf dem Weg in die total saubere Zukunft. Foto: Stockinger

Hören wir uns etwa Matt Harrison, Präsident Toyota Motor Europe (TME), an. Nach dem Vorjahresrekordabsatz von 1,08 Millionen Fahrzeugen in Europa steigere man sich heuer auf 1,17 Millionen. Und lag der Anteil elektrifizierter Autos 2022 bei 66 Prozent, so heuer bei 71 und 2024 bei 75. Das zugehörige Antriebsportfolio: Vollhybrid (HEV; kennt man weidlich), Plug-in-Hybrid (PHEV; geht gerade erst richtig los), batterieelektrisch (BEV; trotz nicht wirklich gloriosen Starts: da kommt viel auf uns zu), Wasserstoff-Brennstoffzelle (FCEV; konsequenter Ausbau) sowie Wasserstoff im Verbrennungsmotor (vor allem im Motorsport) und schließlich das Thema E-Fuels.

Ein "Multi-path"-Ansatz mit dem Ziel möglichst rascher Verbreitung von ZEVs, also Nullemissionsfahrzeugen. In Summe: "Die Zukunft des Automobils war noch nie aufregender."

Aus dem Toyota Urban SUV Concept wird Ende 2024 ein kompakter Elektro-SUV. Foto: Stockinger

Simon Humphries, Designer und für das operative TME-Geschäft zuständig, ergänzt: "Mobilität ist so viel mehr als vier Räder und ein Antrieb", und Kundenwünsche zu antizipieren sei eine Kunst, auf die sich Toyota besonders gut verstehe. 2035 werde die Fahrzeugpalette komplett ZEVisiert sein (derzeit seien es 16 Prozent), generell "heben wir die Mobilität auf die nächste Stufe und gewährleisten Freiheit der Mobilitätswahl für alle" – wie schon in Tokio zu sehen war, gilt die Botschaft ganz bewusst auch für Behinderte.

Das Sport Crossover Concept (rechts) geht 2025 in Serie. Foto: Stockinger

Das Engagement als Mobilitätspartner der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Paris nächstes Jahr spiegle laut Harrison diesen Ansatz wider. Der zum Einsatz kommende Fuhrpark werde 50 Prozent weniger Sprit verbrauchen als bei den Spielen 2020 in Tokio, und die Palette sei enorm breit aufgestellt, vom "People Mover" für behinderte Sportler bis zu 500 Mirais, und über den hinaus komme in Paris Wasserstoff-Brennstoffzelle auf breiter Front vom Bus bis zum Boot zum Einsatz. "Frankreich hat großes Vertrauen in Wasserstoff – wir auch!" Das passt im Übrigen auch zur Wasserstoffstrategie der EU.

Mit dem (wie der FT-Se) ebenfalls schon auf dem Autosalon in Tokio erstmals enthüllten FT-3e Concept verweist Toyota über 2026 hinaus und auf den Einsatz von Feststoffbatterien ab 2027/28. Foto: Stockinger

Und derweil Yoshihiro Nakata, bei TME Leiter für strategische Planung in Kooperation mit Toyota in Japan, nochmal bekräftigt, man werde 2026 bereits 15 ZEVs auf der Straße haben und wolle beim ökologischen Fußabdruck "der Beste in der Stadt" sein, sehen wir uns noch kurz die Kenshiki-Produktneuheiten an, die eben bis 2026 marktreif sein sollen.

Toyota FT-Se und FT-3e sind schon von der Japan Mobility Show her bekannt, ganz kurz nur: Aus dem FT-Se wird wohl bald ein E-Sportler (Harrison: „Die einzige Emission bei dem Auto ist Ihr Lächeln“), nächste Stufe MR2 quasi, wohingegen der FT-3e ein über 2026 hinausweisender Technologieträger sei, Kernbotschaft: Feststoffbatterien ab 2027/28 – doppelte Reichweite (über 1000 km), ultraschnelles Laden, leichter, günstiger. Wir werden euch beim Wort nehmen, Toyota-Sans!

Konventionell motorisiertes Einsprengsel: Neuauflage des Geländekünstlers Land Cruiser, ab Mitte nächsten Jahres. Foto: Stockinger

Beim Urban SUV Concept legt man sich zeitlich schon fest: Ende 2024 soll der an Volvos EX30 erinnernde kompakte Elektro-SUV den Erfolg des Yaris Cross auf emissionsfreier Ebene fortsetzen, Allradantrieb inklusive.

Es geht doch noch schlank

2025 erfolgt dann der Stapellauf der aufregendsten Toyota-Studie der Veranstaltung: Das Sports Crossover Concept zeigt auch, dass man Autos selbst unter den Zwängen immer strengerer Sicherheitsauflagen überraschend schlank gestalten kann – stimmungsvoll gezeichnet, aufregendes Heck, coupéhafte Seitenlinie, und sehen Sie sich diese Flanken an!

Lexus LF-ZC - unter anderem mit revolutionärer Fertigungstechnologie. Der Marktstart ist für 2026 avisiert. Foto: Stockinger

Bei Lexus besonders erwähnenswert wäre der LF-ZC, Start 2026, groß und langgestreckt. Die neue modulare BEV-Plattform bringt große Vereinfachungen, in Windeseile (je zwei Minuten!) entstehen Front-, Zentral- und Heckmodul und wachsen zusammen, und nein, der Luxus-Van LM schafft es nicht zu uns.

Vom Hilux FCEV sind bereits zehn Prototypen im Einsatz. Mit Wasserstoff-Brennstoffzelle im Pick-up darf also gerechnet werden. Foto: Stockinger

Sonst noch was? Der Hilux kommt (erstmals bei einem Toyota) mit 48-Volt-Mildhybrid und wird auf FCEV vorbereitet – zehn Prototypen sind im Einsatz, 600 km Reichweite. Und nochmals Wasserstoff: Dass Toyota momentan drauflege, sei eine Binsenweisheit, kommentiert der österreichische TME-Topmann (Forschung und Entwicklung) Gerald Killmann – "das war beim ersten Prius ja nicht anders. Aufwendig ist jede neue Technologie." Und was das von der EU beschlossene Wasserstoff-Tankstellennetz alle 200 km betrifft: "Wir hätten uns 150, besser 100 km gewünscht. Aber es ist ein guter Start."

Mit dem Proace Max ist Toyotas Palette leichter Nutzfahrzeuge nun komplett. Foto: Stockinger

Mit dem Hinweis auf den Proace Max aus der Kooperation mit Stellantis, der die Palette leichter Nutzfahrzeuge nach oben abrundet, sowie auf den Start des neuen Land Cruiser (ab Mitte ’24), der schon ein überwältigendes Echo hat, beschließen wir diese "Einblicke". (Andreas Stockinger, 10.12.2023)