Flexible Front-, Mitte- und Heckmodule: Toyota bereitet sich auf die nächste Stufe der Produktionstechnologie vor, die ab 2026 an Effizienz alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen soll. Foto: Toyota

Auch wenn ab und zu Volkswagen die Nase vorn hatte: Toyota ist wieder der weltgrößte Autohersteller und wird dies auf absehbare Zeit wohl bleiben. Man erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen Absatz von 11,38 Millionen Einheiten. Das entspricht einem Umsatz von 280 Milliarden Euro. Das ist mehr als das Zweieinhalbfache des österreichischen Staatshaushalts.

Wenn man die Zahlen, die durchs Internet geistern, nach Glaubwürdigkeit abklopft, kommt man trotz aller Unschärfen zu dem Schluss, dass Toyota seine Autos seit Jahrzehnten mit deutlich weniger Personalaufwand (rund eine Viertelmillion) baut. Volkswagen: ähnlicher Umsatz, fast doppelt so viele Mitarbeitende (jenseits der halben Million).

Was Toyota alles nicht macht

Wie schaffen es die Japaner, ihren größten Autohersteller der Welt so schlank zu halten, keinen Wohlstandsspeck ansetzen zu lassen? Wir können es nur vermuten, vor allem mit Blickrichtung auf Dinge, die Toyota nicht macht. Keine Alleingänge von Einzelpersonen aus dem Bauch heraus. Keine oberflächliche Anbiederung an das Käuferpublikum. Keine Husarenritte von Technologiefreaks mit obskuren Ideen. Keine von ganz oben abgesegneten Solotrips jenseits des Erlaubten.

Es muss sich um eine Art Demokratur der Technologie handeln. Effizienz ist in jeder Hinsicht die Leitlinie. Höchste Priorität hat evidenzbasierte Vorgangsweise. So hat man sich sehr wenig darum gekümmert, ob die Europäer den Hybridantrieb lustig finden, aber darauf gesetzt, dass der Verbrennungsmotor am ehesten auf diese Weise noch lange leben wird – gewonnen. (Rudolf Skarics, 11.12.2023)