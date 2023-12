"Hausbesetzungen – Der Kampf um Wohnraum in Katalonien", "Thema" - mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Hausbesetzungen – Der Kampf um Wohnraum in Katalonien Wegen der Finanzkrise haben in Spanien Hausbesetzungen stark zugenommen. Allein in Barcelona sollen rund 20.000 krisengeschädigte Haushalte Zuflucht gefunden haben. Besetzt werden leere Gebäude, aber auch Wohnungen kleiner Eigentümer. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Pulp Fiction (USA 1994, Quentin Tarantino) Wer’s immer noch nicht weiß: einer der zentralen Filme der 90er-Jahre. Tarantino ist nicht nur ein Meister des Zitats und der verschlungenen Erzählwege – er kann auch Dialoge schreiben. Und wie! Bis 23.25, Kabel 1

20.15 THEMENMONTAG

Biofisch – wirklich die Lösung? Mikroplastik im Fisch, Überfischung der Meere – viele Menschen setzen beim Fischverzehr auf Öko und Bio. Doch was heißt das wirklich? Biofisch kommt aus Aquakulturen, diese Zuchtverhältnisse werden schon länger kritisiert. Um 21.05 geht es um Die Wahrheit über Fisch, ab 21.55 dann um Thunfisch – was Sie alles nicht wissen wollen und um 22.45 folgt Massenware Fisch – Siegeszug der Zuchtfarmen.Bis 23.30, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema über: Winterhelden – Alpinpolizisten und Strommonteure im Einsatz / Kinderarmut in Österreich / Machtmissbrauch im Musikgeschäft. Bis 22.00, ORF 2

22.00 GAUNEREI

Mona Lisa (GB 1986, Neil Jordan)Ein kleiner Gauner gerät als Chauffeur einer Nobelprostituierten in Intrigen einer skrupellosen Verbrecherwelt. Schönes Beispiel für die "britische Filmrenaissance" der 80er-Jahre, eine Mischung aus ungewöhnlicher Liebesgeschichte und Thriller. Bestechend: Bob Hoskins als gutmütiger Ganove und Cathy Tyson als unerreichbare Geheimnisvolle. Bis 23.45, Arte

Bob Hoskins als lieber Ganove und Cathy Tyson als unerreichbare Geheimnisvolle in "Mona Lisa", 22.00 Uhr auf Arte. © Handmade Films Ltd./Roger Prat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag mit diesen Themen: Bradley Coopers kritisiertes Biopic über Leonard Bernstein / In Vielfalt geeint? Die europäische Idee und Kulturpolitik / Vorhang auf für die KI – "Die Inkommensurablen" im Volkstheater. Um 23.15 folgt die Doku Vienna in Hollywood – Pioniere der Filmmusik. Bis 0.00. ORF 2

Radiotipps

9.05 MAGAZIN

Radiokolleg Diese Woche geht es um Loyalitätskonflikte im Privaten, Lebensmittel auf dem Prüfstand und das 125-Jahr-Jubiläum der Volksoper in Wien: Diese wurde am 14. Dezember 1898 eröffnet. Bis 9.57, Ö1

17.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Das Wertzeichen der Post Gerhard Wasshuber, Drucktechniker und Publizist, erzählt mehr über die Briefmarke. Bis 18.00, Ö1

19.05 MAGAZIN

Dimensionen: Wer Wien prägte Eine Spurensuche im Fotoarchiv Setzer-Tschiedel. Gestaltet von Uli Jürgens. Bis 19.30, Ö1 (Astrid Ebenführer, 11.12.2023)