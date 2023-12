In "Der Mann, der in den Dschungel fiel" gesellt sich Detlev Buck zum Klamauk-Duo Axel Prahl und Jan Josef Liefers

"Der Mann, der in den Dschungel fiel": Unter diesem Titel steht am Sonntag um 20.15 Uhr (ORF und ARD) ein neuer Tatort aus Münster auf dem Programm. Und darum geht es: Kommissar Thiel steht vor eine Herausforderung: Statt einen Mord aufzuklären, muss er diesmal einen verhindern. Der Grund für all das ist Stan Gold (Detlev Buck), ein verloren geglaubter Sohn der Stadt, der aus dem paraguayischen Dschungel in seine Heimat zurückgekehrt ist.

Sorge um Stan Gold (Detlef Buck, mi.): Prof. Boerne (Jan Josef Liefers, r.) kommt im letzten Moment zur Hilfe, als Gold bei der Preisverleihung vermeintlich Opfer eines Anschlags wird. Partnerin Sabina Kupfer (Eva Verena Müller, l.) und Silke Haller (ChrisTine Urspruch) sind bei dem Moment dabei. ORF/WDR/Frank Dicks

Gold ist nicht nur inzwischen Starautor, sondern auch Münsters neuer Stadtschreiber - und ein ehemaliger Mitschüler von Thiel. Nur hieß er damals nicht Stan Gold, sondern schlicht Hotte Koslowski und war auch sonst eher mittelmäßig. Dass der seinen späten Triumph länger als ein paar Stunden genießen kann, hat er nur dem beherzten Eingreifen von Professor Boerne zu verdanken. Denn kaum ist der neue Stadtschreiber gekürt, stirbt er um ein Haar an einem anaphylaktischen Schock. Und das ist erst der Auftakt zu einer ganzen Reihe von dramatischen Ereignissen, in die Stan Gold verwickelt wird.

Die ehemaligen Schulkameraden Frank Thiel (Axel Prahl, l) und Hotte Koslowski alias Stan Gold (Detlev Buck) haben es mit einem paraguyanischen Rebellenanführer zu tun. Thiel stellt ihn unter Observation. ORF/WDR/Frank Dicks

"Die Handlung erinnert stellenweise an die Verstrickungen eines Karl May. Ein untypischer, sehenswerter Krimi", urteilt Irene Bricker im TV-Tagebuch des STANDARD. Und die FAZ schreibt: "Trotz eines nicht ganz die Erwartungen erfüllenden Clous am Ende ist 'Der Mann, der in den Dschungel fiel' gelungene Unterhaltung mit Rätselcharme und einem bei aller erzählerischen Skurrilität überraschend unflapsigen Humor."

In der Rechtsmedizin untersuchen Prof. Boerne (Jan Josef Liefers ,l) und Silke Haller (ChrisTine Urspruch, r) die Biene, die sie in Golds Garderobe gefunden haben. ORF/WDR/Frank Dicks

Und: Vor allem aber sticht Detlev Buck hervor, der so lustig wie glaubhaft zwischen Größenwahn und Hundewinselblick wechseln kann (Hunde kommen auch zu Schaden in diesem Film). Er ist ein Volltreffer für die Rolle des undurchsichtigen Abenteurers im prekären Dschungelfieber-Look: durchgeschwitztes Unterhemd plus Rentnerstrick; gern auch Leoparden-Gemustertes."

Was meinen Sie? Top oder Flop? (red, 10.12.2023)