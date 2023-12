Liebe Leserin, lieber Leser,

das umfangreichste KI-Gesetz der Welt, der AI Act der Europäischen Union ist da. Während sich Europa selbst feiert und man hofft, dass möglichst viele Länder von der EU abschreiben, werden aber auch Lücken offenbar. So gibt es für Behörden weitreichende Ausnahmen und die Polizei darf auf der Suche nach Verbrechern sogar eigentlich verbotene Technologien wie biometrische Massenüberwachung einsetzen.

Außerdem haben wir das Lenovo Legion Go getestet. Dabei handelt es sich um ein Gaming-Handheld wie es sein sollte - also zumindest, was die Hardware angeht. Mit der Software hatten wir jedoch so gar keine Freude.

Damit ein wenig Weihnachtsstimmung aufkommt, haben wir außerdem Geschenke für Sie. Wir verlosen aktuell zwei Rennbahnen von Carrera im Sonic-Stil.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

Das umfangreichste KI-Gesetz der Welt und seine Lücken

Lenovo Legion Go, der beste Handheld mit dem übelsten Betriebssystem

X entsperrt Konto von US-Verschwörungstheoretiker Jones

Qidi X Plus 3 im Test: "All inclusive"-3D-Drucker in Space-Age-Optik

Carrera GO!!! "Sonic the Hedgehog 4.9" Set zu gewinnen

"Doom": 30 Jahre alt und kein bisschen leise