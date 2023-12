Fünf Schauspielerinnen auf der Suche nach Körperlichkeit. Inma Quesada

Worum es bei Enis Macis Wunder geht, ist bis zum Schluss nicht ganz klar. Körperlichkeit, Grenzen des Ichs und kollektive Erfahrungen sind jedenfalls Teil des Stücks, das nicht aus einer durchgespielten Handlung, sondern aus fragmentarischen Textcollagen besteht. Wo fängt der eigene Körper an, wo hört er auf? Wie viel kann die Haut eines Menschen ertragen?

Reale Persönlichkeiten

Es sind großteils reale Persönlichkeiten, deren Anliegen im Schauspielhaus auf die Bühne gebracht werden. In Chorstimmen, als Gebet oder Monolog referieren historische Frauenfiguren über das, was ihnen angetan wurde – von der Gesellschaft, aber auch von sich selbst. Maria Callas und Mutter Teresa tauchen auf, Artemisia Gentileschi und die Pornodarstellerin Sexy Cora haben einen Gastauftritt.

Worauf die Autorin, die bereits mit ihrem Stücken Mitwisser, Autos und Batallion im Schauspielhaus zu Gast war, aber tatsächlich hinauswill, ist nur schwer auszumachen. Zwischen bedeutungsschweren, schmerzhaften Monologen werden alltägliche Sätze eingestreut: "Waschprogramm Pflegeleicht bei 40 Grad." Die Wortwitze gehen nicht immer auf, wirken manchmal sogar deplatziert.

Destabilisierungen

Unter der Regie des spanisch-argentinischen Regisseurs und Performers Juan Miranda passiert nur wenig Bewegung auf der Bühne, das kommt dem Stück aber zugute: Constanze Aguirre, Iris Becher, Tina Keserović, Virginia Rovira und María García Vera vermischen deutsche Textbausteine mit spanischen und katalanischen. Das eröffnet dem Spiel eine neue Ebene, denn die eingeblendeten Untertitel ergeben oft nur wenig Sinn – ist manches, was auf der einen Seite Sinn macht, auf der anderen unsagbar?

Über rund eineinviertel Stunden Spielzeit wird zunächst ein Zustand konstruiert, nur um ihn immer wieder auseinanderzunehmen und neu aufzubauen. Die Bühne aus Ziegeln (Larissa Kramarek) scheint zu Beginn noch stabil, im Laufe des Abends lösen die Darstellerinnen immer wieder Steine heraus und stapeln sie an anderer Stelle neu auf.

Die collagierte Inszenierung, die in einer starren Theatertradition durchaus noch Sprengkraft gehabt hätte, wirkt heute an vielen Stellen kaum überraschend und ein wenig flach. Die meisten Fragen, die in den Raum gestellt werden, bleiben unbeantwortet, die Frauen entlassen das Publikum nur mit Denkanstößen. Diese sind an manchen Stellen zwar erhellend, der tatsächliche Erkenntnisgewinn bleibt aber bis zum Schluss aus. (Caroline Schluge, 10.12.2023)