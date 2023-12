Salzburgs Offensive holpert derzeit, die Ergebnisse stimmen dank einer stabilen Defensive trotzdem. APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – Trainer Gerhard Struber wollte sich nach der dem natürlich kaum überraschenden 1:0 am Samstagnachmittag bei Rapid auf keine ausführliche Qualitätsdiskussion einlassen. Denn Red Bull Salzburg ist nach wie vor Red Bull Salzburg, also die Macht im österreichischen Vereinsfußball. Allerdings ist die aktuelle Mannschaft doch ein Stück von jener Größe entfernt, die ihre Vorgänger hatten. Sie spielt einen Fußball, der nicht berauscht, kaum entzückt, weder für Schweißausbrüche noch für vorauseilende Schlafstörungen beim Gegner sorgt.

Okay, für Rapid hat es gereicht, das hat Tradition, die Hütteldorfer sind nun seit 21 Aufeinandertreffen sieglos (18 Niederlagen, drei Remis). Immerhin haben sie diesmal die Statistik klar gewonnen: 55 Prozent Ballbesitz, 13 zu neun Torschüsse, 54 Prozent Zweikampfquote, 14 zu neun Flanken aus dem Spiel, fünf zu zwei Ecken. Auch die Passquote war höher (77 beziehungsweise 75 Prozent). Wie sagte Rapids neuer Trainer Robert Klauß: "Manche Statistiken kann man eben vergessen."

Salzburg hat vor der Winterpause noch einen schweren Brocken aus dem Weg zu räumen. Am Dienstag wird in der Champions League das kriselnde Benfica Lissabon begrüßt (21 Uhr, Restkarten vorhanden), Real Sociedad und Inter Mailand sind in der Gruppe durch, es geht um Rang drei, den Verbleib in der Europa League. Salzburg hat die besseren Karten, kann sich eine Niederlage mit einem Tor Unterschied leisten. Was Struber freilich ablehnt – kein Trainer der Welt hat den Ansatz, sein Team auf ein 0:1 vorzubereiten.

Bedeutung

Der 46-Jährige gibt aber doch spielerische Defizite zu. Trotzdem sei jeder Erfolg, auch oder vor allem einer gegen Rapid, "von enormer Bedeutung. Das gibt uns noch mehr Hoffnung und Glaube, es am Dienstag gegen Benfica gut zu regeln. Wir zeigen uns defensiv sehr stabil, das gibt Halt, speziell wenn man weiß, dass man spielerisch nicht das zeigt, was in allen drinsteckt. Dann gilt es eben, den Laden dichtzuhalten. Wir müssen in der Offensive zulegen."

Die Salzburger sind quasi zu Defensivkünstlern verkommen, haben in 17 Ligapartien erst zehn Gegentreffer kassiert. Ein wesentlicher Ziegel dieser Mauer ist Teamgoalie Alexander Schlager, die Innenverteidiger Kamil Piatkowski (23), Torschütze gegen Rapid, und der erst 19-jährige Neo-Teamspieler Samson Baidoo sind ein Bollwerk. Der Klub wurde vom Verletzungspech heimgesucht, allerdings tummeln sich im jungen Kader maximal sehr gute, kaum außergewöhnliche Kicker: kein Erling Haaland, kein Dominik Szoboszlai, kein Xaver Schlager, kein Konrad Laimer, nicht einmal ein Benjamin Sesko. Struber möchte das freilich nicht bestätigen, man müsse den Talenten nur Zeit zur Entwicklung geben. "Die letzten Wochen haben es nicht zugelassen, die Bäume in den Himmel wachsen zu lassen. Wir müssen unsere Dinge pragmatisch durchziehen."

Klauß sieht Ansporn

Pragmatismus ist auch bei Rapid angesagt. Der 39-jährige Klauß ist sozusagen zum Optimismus verdammt, man überwintert als Sechster. Das reicht zur Teilnahme an der Meistergruppe. Der Deutsche gibt keine Durchhalteparolen aus, sagte, das 0:1 müsse ein Ansporn sein. "Ein Ansporn, dass wir diese kleine Lücke schließen. Wir waren nicht zwingend genug, im letzten Drittel geht es um Positionierung und Entscheidungsfindung. Das kommt mit fleißiger Trainingsarbeit und Selbstvertrauen. Wir sind eine Mannschaft, die sich über Ballbesitz definiert, die dynamischen, flexiblen Fußball spielen möchte."

Struber freut sich auf den Dienstag, aufs Match gegen Benfica. Ob die Portugiesen bis dahin schlaflose Nächte haben, weiß er nicht. Sicher ist: "Halten wir den Laden dicht, kann nichts passieren." (Christian Hackl, 10.12.2023)