Hier sind die Mediennews vom Wochenende:

Iris Berben: "Das verordnete Gendern ist kontraproduktiv" - Die deutsche Schauspielerin im STANDARD-Gespräch: Warum ihr an MeToo nicht alles gefällt, wie sie mit Übergriffigkeiten umgeht und wie ihr dabei ein Hund geholfen hat

Iris Berben, hier im Film "791 KM". Constantin Film

Kathrin Zierhut-Kunz ist FPÖ-nahe Personalreserve im ORF-Management - Während der ÖVP-FPÖ-Regierung rückte sie zur ORF-Personalchefin auf, derzeit ist sie Co-Geschäftsführerin von ORF 3. Medienmenschen 2024, Teil 10

Neuer "Tatort" aus Münster: Ein Starautor fällt aus allen Wolken - In "Der Mann, der in den Dschungel fiel" spielt Detlev Buck einen internationalen Starautor - zu sehen am Sonntag in der ARD und in ORF 2

Michael Tillian nimmt sich "Krone" und Mediaprint vor - Der tatkräftige Manager mit Sanierungserfahrung hat schon einige Medienunternehmen, vorsichtig formuliert, in Bewegung gebracht. Teil 9 der Reihe "Medienmenschen 2024"

Forum: Trio infernale mit Detlev Buck im "Tatort" aus Münster - Top oder Flop? In "Der Mann, der in den Dschungel fiel" gesellt sich Detlev Buck zum Klamauk-Duo Axel Prahl und Jan Josef Liefers

TV-Serie "Die Saat": Aktivisten gegen mächtige Agrarkonzerne im Kampf um unsere Nahrung - Heino Ferch im kalten Spitzbergen und im eisigen Brüssel auf der Spur von korrupten Machenschaften rund um Saatgut und Lebensmittelkrise – sechs Folgen ab Samstag in der ARD

Blattsalat: Die ÖVP sucht den Schwung für den Aufschwung - Die Industriellenvereinigung übte Kritik an der Kanzlerpartei. Sie sei schlecht gemanagt und ihr fehle eine funktionierende politische Erzählung

"Lady Bird" und "Im Zentrum" über Klimakleber: TV-Tipps für Sonntag - "Traumberuf Influencerin?", "The Dark Knight Rises", "Angel Heart" - mit Radiotipps

Wir wünschen noch einen schönen Sonntag!