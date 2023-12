Auch Stefan Kraft ist nicht unfehlbar. AFP/JENS SCHLUETER

Klingenthal - Skispringer Stefan Kraft hat am Sonntag beim Weltcup in Klingenthal erstmals in dieser Saison einen Podestplatz verpasst. Der vom Windpech verfolgte Gesamtweltcupführende aus Salzburg landete beim sechsten Saisonbewerb nur auf dem neunten Platz. Kraft war mit vier Siegen und einem zweiten Platz in den Winter gestartet. Einen Doppelsieg in der Heimat feierte der deutsche Lokalmatador Karl Geiger, der mit Sprüngen auf 141,0 und 141,5 m wie schon am Samstag überzeugte.

Bester ÖSV-Adler wurde Manuel Fettner, kurz zuvor Zweiter in der Qualifikation, nach einem starken zweiten Durchgang als Sechster. Der Schweizer Gregor Deschwanden (-4,3 Punkte) wurde Zweiter und stand damit erstmals auf einem Weltcup-Podium. Dritter wurde mit Andreas Wellinger (-4,8) ein weiterer Deutscher, der genauso wie Deschwanden im zweiten Durchgang den Schanzenrekord von 146,5 m eingestellt hatte.

"Das war leider nichts", sagte Kraft, der im Vergleich zur Konkurrenz mit deutlich mehr Rückenwind zu kämpfen hatte, im Auslauf. Die weiteren ÖSV-Adler taten sich auf der Schanze unmittelbar neben der tschechischen Grenze schwer. Daniel Tschofenig landete auf Rang 16, Michael Hayböck wurde 21. und Jan Hörl, in dieser Saison schon zweimal auf dem Podest, kam nicht über den 23. Platz hinaus. Daniel Huber, der am Samstag den zweiten Durchgang verpasst hatte, sprang als 25. wieder in die Weltcup-Punkte. (APA, 10.12.2023)