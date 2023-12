Bernhard Raimann glänzte gegen die Bengals nicht. APA/dpa/Federico Gambarini

Cincinnati – Football-Export Bernhard Raimann hat mit den Indianapolis Colts einen Rückschlag im Rennen um die NFL-Play-offs kassiert. Die Colts mussten sich am Sonntag bei den Cincinnati Bengals um Ersatz-Quarterback Jake Browning klar mit 14:34 geschlagen geben. Damit stehen die Bengals wie die Colts bei einer Saisonstatistik von sieben Siegen und sechs Niederlagen. Die Chance auf eine Play-off-Teilnahme ist für Raimanns Team vier Spiele vor Ende des Grunddurchgangs aber weiter intakt.

Der rot-weiß-rote Offensive Tackle erwischte in Ohio einen schwachen Tag, war für mehrere Strafen verantwortlich und hatte gegen Bengals-Verteidiger Trey Hendrickson oft das Nachsehen. Aufgrund vieler Strafen und einiger unerzwungener Fehler der Colts erarbeiteten sich die Bengals nach dem 14:14-Pausenstand einen komfortablen Vorsprung. Browning warf zwei Touchdowns und fand einmal selbst zu Fuß den Weg in die Endzone, die Colts-Offensive um Quarterback Gardner Minshew kam indes überhaupt nicht in Fahrt.

Da die direkten Rivalen der Colts allerdings ebenfalls Niederlagen einstecken mussten, ist der Kampf um die Play-offs in der American Football Conference (AFC) offen. Die Houston Texans unterlagen bei den New York Jets mit 6:30, nachdem es zur Pause 0:0 gestanden war, und haben nun ebenfalls eine Bilanz von 7-6. Der zuletzt stark aufspielende Rookie-Quarterback C.J. Stroud musste kurz vor Schluss mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung vom Feld. Die Jacksonville Jaguars führen die AFC South nach einer 27:31-Pleite bei den Cleveland Browns nun mit einer Statistik von 8-5 an. (APA, 10.12.2023)