Ein Zimmer, wie für Gremlins geschaffen, in der Pantone-Farbe des Jahres. Pantone

New York - Das Jahr 2024 soll pfirsichfarben werden – zumindest wenn es nach einer US-Farbenfirma geht. "Peach Fuzz" (Pfirsichflaum) sei als definierende Farbe des kommenden Jahres ausgewählt worden, teilte die Firma Pantone am Donnerstag mit. "Es ist ein samtener, sanfter Pfirsichton, dessen allumfassender Geist Gehirn, Körper und Seele bereichert", hieß es zur Begründung. Mit der Farbe will man offenbar auf das Zeitgeschehen reagieren: "Es musste eine Farbe sein, deren warme und einladende Umarmung eine Botschaft des Mitgefühls und der Empathie vermittelt", erklärte das Unternehmen seine Wahl.

Weitaus weniger kräftig folgt "Pfirsichflaum" der letztjährigen Farbe des Jahres Magenta. Pantone

Seit 1999 wählt das Unternehmen einen Farbton, der dem Zeitgeist einen Schritt voraus sein will. Dieser soll dann unter anderem Designern beim Entwerfen von Möbeln und Kleidungsstücken als Inspiration dienen.

Das Modeunternehmen Missoni sah "Peach Fuzz" bereits im Herbst für das kommende Frühjahr voraus. APA/AFP/MARCO BERTORELLO

Die Firma Pantone ist bekannt für ihr international verbreitetes Farbsystem, das oft als Referenz in der Kosmetik-, Mode- und Grafikindustrie verwendet wird. Für 2020 hatte sie "klassisches Blau" ausgerufen, für 2021 Grau und Gelb, 2022 Lila und 2023 Magenta. (Apa, red, 11.12.2023)